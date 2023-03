“Non farmi incazzare”, il rimprovero di Spalletti a Kvaratskhelia: cosa è successo

Seconda sconfitta in stagione per il Napoli con un Kvaratskhelia sotto tono: il rimprovero di Spalletti al georgiano

Cade il Napoli. La Lazio passa al ‘Maradona’ e prova a dare nuovo significato al campionato. Gli azzurri incassano la seconda sconfitta stagionale proprio nel momento decisivo dell’intera annata.

Nelle prossime settimane la squadra di Spalletti, fin qui perfetta, affronteranno Atalanta, Eintracht Francoforte, Torino e Milan, un poker di incontri che chiarirà se quella contro l’ex Sarri è stata soltanto una battuta a vuoto o l’inizio di un periodo difficile. Complicato è anche il momento che vive Kvaratskhelia: il georgiano ieri ha regalato lo sfortunato assist a Vecino in occasione del gol che ha deciso il match.

Il suo apporto alla squadra nelle ultime uscite non è stato all’altezza delle aspettative, soprattutto dopo il rigore sbagliato in Champions. Il numero 77 azzurro contro la Lazio non è riuscito a creare pericoli dalle parti di Provedel, venendo imbrigliato da un Marusic molto attento e finendo anche più volte in fuorigioco, tanto da far arrabbiare Spalletti.

Napoli, il rimprovero di Spalletti a Kvaratskhelia

L’allenatore toscano nel post gara ha provato a smorzare la delusione del Napoli per la sconfitta casalinga, ma durante la partita in panchina ha mostrato tutta la propria insoddisfazione per quanto stava vedendo in campo.

Nonostante un secondo tempo più propositivo, i partenopei non hanno segnato, subendo invece la rete di Vecino, causata da una respinta non perfetta di Kvaratskhelia. Proprio il georgiano è finito nelle mira di Spalletti nel corso della ripresa. Durante il match, il tecnico lo ha rimproverato in maniera particolarmente focosa per essere finito in fuorigioco. Un video che circola sui social mostra proprio le frasi che l’allenatore ha rivolto al proprio giocatore. “Kvara, ora mi fai incazzare, Kvara”, urla Spalletti che poi spiega il motivo della sua arrabbiatura in inglese: “You look the line. You see the line”. Un messaggio di campo che testimonia quanto il Napoli di ieri non abbia soddisfatto, anche nei suoi giocatori migliori, il proprio allenatore.