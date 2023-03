Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 3 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 3 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata all’Inter e all’intervista esclusiva a Calhanoglu. Il centrocampista turco ha parlato anche di rinnovo: “Sono orgoglioso che l’Inter voglia rinnovarmi e la mia volontà è stare qua. Ma io voglio rimanere a Milano anche dopo, restando nel calcio. Magari apro pure un ristorante 100% turco che in città manca”. Taglio altro dedicato al ritorno della Formula 1: prima tappa del Mondiale nel weekend in Bahrain.

La prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ è invece dedicata al big match tra Napoli e Lazio. L’anticipo andrà in scena questa sera, con il ritorno di Sarri al Maradona. La squadra di Spalletti a caccia degli ultimi punti per lo Scudetto prima del ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. In taglio alto spazio al ricorso presentato dalla Juventus e i possibili motivi per la cancellazione della penalizzazione di 15 punti.

Infine, ‘Tuttosport’ si proietta su Roma-Juve e sul momento di Dusan Vlahovic. Il bomber bianconero è rimasto a secco nel Derby della Mole e all’Olimpico Massimiliano Allegri vuole ritrovare anche i suoi gol. Oltre 20mila tifosi allo Stadium per la Juventus Next Gen, compresi Danilo e Allegri, per la sconfitta della squadra di Brambilla contro il Vicenza nella finale di andata della Coppa Italia Serie C.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 3 marzo 2023

Uno sguardo anche ai principali quotidiani sportivi esteri.

Il ‘Mundo Deportivo’ apre con il Clasico di Coppa del Re vinto al Bernabeu dal Barcellona di Xavi per 1-0. Sul ‘Mirror’ in Inghilterra, invece, spazio dedicato alle parole dell’agente di Haaland e la suggestione Real Madrid.