“Non ha firmato un pre-contratto”: Juve e Inter avvertite

Il mercato dei calciatori in scadenza contrattuale prevede ancora anche il nome di Alejandro Grimaldo, laterale mancino spagnolo che piace in Serie A. C’è però una svolta possibile sul rinnovo

Juventus e Inter sono ancora distanti in classifica, in virtù della penalizzazione inflitta ai bianconeri che ancora pesa, anche se poi dal punto di vista dei risultati sul campo la truppa di Allegri avrebbe raccolto tre punti in più rispetto ai rivali.

Un dualismo che spesso viene accompagnato anche in sede di calciomercato, dove non mancano i nomi accostati ad entrambe le squadre. Uno di questi è quello di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo che farebbe comodo soprattutto alla Juventus, visti i problemi in quella zona del campo in ottica futura. La situazione relativamente al mancino del Benfica è però molto incerta visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ora crescono nuovamente le chance di rinnovo, che estrometterebbero altri club dai discorsi.

Calciomercato Juventus e Inter, Grimaldo può ancora rinnovare: la situazione col Benfica

Il futuro di Grimaldo, che in stagione ha già collezionato la bellezza di 39 presenze tra coppe e campionato con 5 gol e 9 assist, è tutto ancora da scrivere in maniera definitiva.

Bruno Andrade intervenuto alla ‘CNN Portugal’ ha fatto il punto della situazione: “La settimana scorsa c’era una differenza decisamente maggiore tra quello che chiedeva Grimaldo e quello che offriva il Benfica, ma giorno dopo giorno la distanza si è ridotta. Il giocatore ha iniziato a chiedere un po’ meno, il club ha iniziato ad offrire un po’ di più, anche se la situazione rimane difficile. La volontà delle due parti è sempre stata quella di venirsi incontro, Grimaldo non ha mai chiuso al rinnovo, altrimenti avrebbe chiesto cifre fuori mercato e la dirigenza si è sempre mostrata disponibile a sedersi attorno ad un tavolo e ragionare insieme. Grimaldo ha la fiducia di Schmidt“. Andrade ha quindi aggiunto: “Il Benfica crede di essere più vicino e Grimaldo dal canto suo ha capito che il club non può pagare quello che chiede. Per questo c’è ancora speranza che possa rimanere. Non sempre quando ci sono sondaggi e contatti con altri club, poi si tramutano in offerte. Non ha firmato un pre-contratto con nessun club”.