Marco Asensio rompe gli indugi: ha già un accordo per lasciare il Real

Marco Asensio rompe gli indugi e prende una decisione per il suo futuro: ha già un accordo con i bianconeri

Una telenovela che dura ormai da anni, ma che potrebbe essere arrivata veramente ai titoli di coda. Per Marco Asensio il futuro sembra essere lontano dal Real Madrid.

Una scelta che cozza contro la volontà di Ancelotti a cui non dispiacerebbe avere anche il prossimo anno la possibilità di contare sul 26enne di Malaga, che rappresenta una valida alternativa da mandare in campo dalla panchina. La società però ha più di un dubbio sul rinnovo di Asensio ed allora l’addio sembrerebbe ormai essere cosa fatta. Ma per andare dove? La destinazione potrebbe rappresentare una vera sorpresa, considerato i tanti club che hanno mostrato interesse per il calciatore.

In Italia Juventus e Milan ripetutamente sono state accostate ad Asensio, un nome che è finito anche in orbita Bayern Monaco e Psg, senza contare la solita Premier League, con Arsenal in prima linea e anche Manchester United molto interessato. Una lunga lista che potrebbe continuare ancora, anche se la scelta sembrerebbe ormai già fatta.

Calciomercato Juventus e Milan, Asensio bianconero

La convinzione del Real Madrid, infatti, è che Asensio abbia già trovato un accordo di massima con il suo nuovo club e che non venga ufficializzato perché il suo agente, Jorge Mendes, sta provando a migliorare il bonus alla firma.

La scelta, stando a quanto riferisce ‘elnacional.com’, sarebbe ricaduta sul Newcastle, società ambiziosa e che sta iniziando a raccogliere i primi frutti gli investimenti fatti dalla nuova società. La squadra è attualmente al quinto posto in Premier League ed ha la possibilità di strappare una sorprendere qualificazione alla prossima Champions League. Un’eventualità che spingerebbe ancora di più Asensio tra le braccia del club inglese, con buona pace di Ancelotti, che non potrebbe più averlo con sé, ma anche di Juventus e Milan che metterebbero la parola fine ad un inseguimento durato anni, ma mai concretizzatosi.