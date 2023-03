Leao fa ricco il Milan: scambio tra top player

Il futuro dell’attaccante portoghese in maglia rossonera è ancora in bilico a fronte del contratto in scadenza nel giugno 2024

Non è ancora arrivata l’attesa svolta da parte della dirigenza del Milan sul tormentato rinnovo di Rafael Leao. Dopo la distanza tra domanda e offerta alla vigilia del Mondiale in Qatar, tra le parti non si è registrato di recente alcun passo in avanti.

Il Milan sa bene quanto sia importante l’attaccante portoghese nelle dinamiche del gioco di Stefano Pioli e che calciatori con questo talento sono davvero rari da trovare in giro. Secondo l’indiscrezione di calciomercatoweb.it a tentare il Diavolo potrebbe essere una clamorosa proposta dalla Premier League.

Oltre al Chelsea, sulle tracce di Leao sarebbe spuntato il Liverpool. Ad un anno dalla scadenza del contratto con il Milan, i rossoneri potrebbero anche accettare una proposta tra i 120/150 milioni di euro per aprire alle cessione del forte esterno. I ‘Reds’, però, vorrebbero tentare anche il maxi scambio con Luis Diaz più un conguaglio economico in favore dei rossoneri.

Maldini e Massara preferirebbero privarsi del proprio top player per un’offerta solo cash, ma la possibilità di arrivare al velocissimo esterno del Liverpool potrebbe ribaltare ogni strategia.