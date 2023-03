Inzaghi ‘cacciato’ dall’Inter: deciso il ritorno del grande ex

Visto l’andamento altalenante in Serie A, l’Inter potrebbe interrompere il rapporto con Simone Inzaghi: scelto il sostituto, è un grande ex

C’è delusione in casa Inter e come potrebbe essere altrimenti. È vero che la ‘Beneamata’ ha recentemente riconquistato la Supercoppa battendo nettamente il Milan, ma ci si aspettava di più da quella che da molti viene considerata come la squadra più forte in Serie A.

Ed è proprio in campionato che i nerazzurri incontrato le maggiori difficoltà. Il ruolino di marcia è senza dubbio insoddisfacente: sono ben sette le sconfitte accumulate da agosto, l’ultima in ordine cronologico contro il Bologna al Dall’Ara (vera e propria bestia nera del club meneghino). Il nuovo ko per mano della compagine rossoblù di Thiago Motta è la testimonianza chiara del fatto che nell’ecosistema Inter ci sia realmente qualcosa che non va.

Le dichiarazioni nelle scorse ore a ‘Sky’ dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta non lasciano a molte interpretazioni: “La manifestazione più ambita è sempre il campionato e noi abbiamo discontinuità di risultati. Un club per essere grande deve avere continuità. Va fatta un’analisi e la terapia deve essere individuata da allenatore e giocatori”. Il dirigente nerazzurro ha ribadito la fiducia in mister Simone Inzaghi. Ma se la situazione non dovesse migliorare da qui a fine stagione, allora la società meneghina potrebbe davvero prendere in considerazione l’ipotesi di un cambio della guardia in panchina, esonerando il tecnico piacentino.

Inter, addio Inzaghi: scelto il ritorno di Simeone in nerazzurro

E chi potrebbe prendere il posto di Inzaghi? Qui entra in gioco Diego Simeone, un nome che dalle parti di Appiano Gentile conoscono abbastanza bene. L’allenatore argentino non sta vivendo una buona annata col suo Atletico Madrid e non è da escludere che l’era del ‘Cholo’ possa concludersi a giugno.

Non a caso, i ‘Colchoneros’ starebbero già riflettendo in ottica rimpiazzo e circola con una certa insistenza l’opzione Luis Enrique. Sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, quest’oggi, abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo loro dove preferirebbero vedere Simeone in Serie A. La scelta era tra Inter, Milan, Juventus e Roma. Vittoria netta per la ‘Beneamata’, che si aggiudica il primato col 57% dei voti totali. Distante al secondo posto la ‘Vecchia Signora’, col 20%. Terzo posto, invece, per la compagine giallorossa, che si piazza poco dietro il club bianconeri al 17%. Rossoneri, infine, in ultima posizione (6%). Chissà che il ritorno di Simeone all’Inter non si concretizzi realmente.