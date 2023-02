Contatti con Rabiot: via libera Inter per il colpo a zero

Curioso intreccio di mercato tra il centrocampista francese e la formazione nerazzurra per la prossima estate

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, questa sera Adrien Rabiot partirà con molta probabilità dal primo minuto nel derby tra Juventus e Torino. Il centrocampista francese è un pupillo di Massimiliano Allegri, che più di ogni altro vorrebbe accelerare le pratiche per il suo rinnovo.

L’ex Paris Saint Germain, infatti, è in scadenza di contratto e non ha ancora esteso il suo accordo nonostante la volontà di proseguire insieme da parte del club bianconero. La buona stagione disputata sino a questo momento e la vetrina del Mondiale in Qatar che lo ha rimesso in luce, comprensibilmente ha attirato l’attenzione di diverse società. Il francese già la scorsa estate era andato vicinissimo alla cessione dietro il forte interesse del Manchester United.

A bussare alla porta della madre agente Veronique, stavolta, sarebbe il Barcellona. Come riportato in Spagna da ‘Futbol Total’, il club blaugrana si sarebbe già mosso per bloccare il suo acquisto a costo zero per la prossima estate. Un’operazione comunque non semplice per la società presieduta da Joan Laporta, alle prese con problemi economici e con le note restrizioni sul monte ingaggi legate al fair play finanziario imposto dalla Liga.

Calciomercato Inter, Rabiot ‘libera’ Inigo Martinez: pronto l’assalto

Qualora il Barcellona decidesse di puntare tutto sull’ingaggio a parametro zero di Rabiot, per ragioni salariali dovrebbe quindi rinunciare ad un altro obiettivo in scadenza.

Si tratta di Inigo Martinez, esperto centrale spagnolo di proprietà dell’Athletic Bilbao e nel giro della nazionale iberica. Come precisato da ‘fichajes.com’, l’ex della Real Sociedad non ha intenzione di rinnovare in questo momento e viene seguito da qualche mese oltre dai blaugrana anche dall’Inter, alle prese con la ricerca di un erede di Milan Skriniar.

Il centrale slovacco dirà addio al club nerazzurro a costo zero dopo aver siglato un pre-accordo con il Paris Saint-Germain, lasciando quindi un vuoto nella difesa interista. Nonostante le differenze sul piano tecnico rispetto a Skriniar, l’acquisto gratis di Inigo Martinez sarebbe comunque un primo importante passo verso la ricostruzione del reparto difensivo.