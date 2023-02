PAGELLE E TABELLINO MILAN-ATALANTA 2-0 | Thiaw annulla Hojlund, Tonali ritrovato

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, tra i rossoneri e i nerazzurri

Con un gol per tempo il Milan batte l‘Atalanta. I rossoneri esultano dopo una prova ottima, grazie all’autogol di Musso e alla rete di Messias.

Il Milan è perfetto dietro e sprecone in avanti. I bergamaschi fanno davvero poco per rendersi pericolosi.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5 – Rientra dopo oltre cinque mesi e ritrova un Milan diverso. Lui però è il solito. Mai impegnato tra i pali, prova a fare la differenza con i piedi.

Kalulu 7 – Altra prova perfetta per il difensore francese, che non sbaglia nulla, come i suoi compagni di reparto.

Thiaw 7,5 – Non ci son più parole per il centrale tedesco che ha cambiato volto a questo Milan. E’ lui l’uomo della svolta. Stasera Hojlund non pervenuto ed è tutto merito suo.

Tomori 7 – Giocando da braccetto mancino ha ritrovato quelle sicurezze che durante la prima parte di stagione aveva un po’ smarrito. Perfetto nel marcare Lookman prima e Muriel dopo.

Messias 6,5 – Fatica a trovare il fondo e a fare la giocata giusta. Incredibile il gol che sbaglia da due passi, su assist di Leao ma si riscatta a tre minuti dalla fine quando riesce a trovare la profondità e a beffare Musso con un gran bel tocco sotto. Dall’88’ Saelemaekers s.v.

Tonali 7 – Il leone di San Siro torna a ruggire. Non fa respirare gli avversari. Nella ripresa cala un po’ ma è sempre al posto giusto al momento giusto.

Krunić 6,5 – Sale d intensità nella ripresa. Sradica un paio di palloni dai piedi degli avversari, meritandosi gli applausi di San Siro.

Hernández 7,5 – Su tabellino risulterà autogol di Musso ma la rete che sblocca il match è tutta sua. Coordinazione perfetta del francese e tiro potente che si schianta sul palo. Nessuna sbavatura anche in difesa.

Díaz 5,5 – Qualche buona giocata quando ha campo davanti ma spalle alla porta perde troppi palloni. Dal 72′ De Ketelaere 6 – Entra subito nel vivo del gioco, è aggressivo sul portatore di palla. Riesce così a rendersi utile.

Giroud 6 – Lavora una marea di palloni vincendo costantemente il duello con Djimsiti ma si fa ipnotizzare da Musso ad inizio del secondo tempo. Avrebbe dovuto far meglio. Dal 72′ Ibrahimovic 6 – Si mette a disposizione della squadra, giocando di sponda. Non ha la palla giusta per fare la differenza ma fisicamente sembra stare davvero bene.

Leão 6 – Duetta bene con i compagni. Entra più del solito dentro il campo, rendendosi pericoloso. Nel primo tempo manda in curva il pallone da ottima posizione. Ad inizio ripresa trova la risposta di Musso e pochi minuti dopo sbaglia un gol che sembra facile da fare. La sua partita si chiude con un assist davvero bello per Messias. Dall’87’ Rebic s.v.

All. Pioli 7,5 – La crisi ora è davvero finita. Il su Milan, schierato con la difesa a tre, è perfetto. Il 2 a 0 sta stretto ai suoi uomini che sbagliano troppo sotto porta.

ATALANTA

Musso 6 – E’ sfortunato in occasione del gol che sblocca il match. E’ miracoloso nel chiudere lo specchio della porta ad inizio ripresa a Giroud. Pochi secondi dopo è attento su Leao. Nulla può nel finale con Messias lanciato in porta.

Tóloi 5,5 – Rischia grosso quando ferma con le mani Leao lanciato a rete. Il portoghese risulta un avversario ostico per tutta la gara.

Djimsiti 5 – Perde costantemente i duelli aerei con Giroud. Nel finale non è in posizione in occasione del gol del 2 a 0 rossonero.

Scalvini 6 E’ il centrale che soffre meno gli attaccanti rossoneri. Si fa valere soprattutto sulle palle alte. Dall’83’ Palomino 5 – Pochi minuti per farsi beffare da Messias in velocità in occasione del gol del 2 a 0.

Zappacosta 5,5 – E’ l’esterno di Gasperini che più spinge ma non sempre con la giusta qualità. Dall’83’ Ruggeri s.v.

De Roon 5 – Va al piccolo trotto e la sua fame, che mostra sempre sul campo, stasera non si vede. E’ un po’ la sintesi dell’Atalanta di stasera.

Koopmeiners 5 – Gioca in posizione più avanzata per più di un’ora senza incidere, facendo male. Arretrando di qualche metro le cose non cambiano più di tanto. Dall’83’ Vorlicky s.v.

Maehle 6 – Fatica a rendersi pericoloso in avanti ma dietro è attento, come quando impedisce a Leao di segnare da due passi.

Lookman 5 – Soffre con mai prima la pressione del proprio marcatore. Tomori non lo fa respirare e non si rende mai pericoloso. Dal 67′ Muriel 5 – Nulla degno di nota per il colombiano.

Éderson 5 – E’ surclassato dal dinamismo del centrocampo rossonero. Dal 63′ Boga 6 – Dà un po’ di vivacità ad un attacco scarico ma predica nel deserto.

Hojlund 4,5 – E’ costretto a giocare sempre spalle alla porta. Thiaw non la fa ragionare, annullandolo completamente.

All. Gasperini 4,5 – L’Atalanta spumeggiante non si vede. Perde nettamente il duello a distanza con Pioli.

TABELLINO

MILAN-ATALANTA 2-0

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi, Rebić. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tóloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Mæhle; Lookman, Éderson; Højlund. A disp.: Rossi, Sportiello; Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy; Chiwisa, Muhameti; Boga, Muriel, Vorlický. All.: Gasperini.

GOL: 26′ autogol Musso (M), 87′ Messias (M)

AMMONITI: 28′ Toloi (A) e Leao (M), 65′ Thiaw (M)

ESPULSI:

Arbitro: Mariani di Aprilia.