PAGELLE e TABELLINO di Bologna-Inter 1-0: D’Ambrosio e Barella pasticciano, Soriano determinante

Malissimo Dumfries e Inzaghi avrebbe potuto rischiare con le tre punte. Orsolini dà una grande mano in fase di non possesso e decide il match: nel Bologna si vede la mano di Motta

BOLOGNA

Skorupski 6,5 – Nel primo tempo può solo soffiare sul pallone colpito di testa da Lautaro e finito di poco a lato. Mura Dzeko nel secondo tempo: tiro sì centrale, ma forte e da posizione ravvicinata.

Posch 6,5 – Battagliero e coraggioso ma ancora imperfetto dietro. Si scontra con Lucumi che si arrabbia perché sta troppo largo.

Sosa 5,5 – Intimorito e in grande difficoltà sul piano fisico contro Lukaku.

Lucumi 6,5 – Arcigno, solido. Solo una sbavatura, che però poteva costare carissimo. In generale una delle migliori prestazioni da quando è a Bologna.

Cambiaso 7 – Prova di grande valore. Motta gli sta facendo compiere lo stesso percorso di Bastoni allo Spezia: da terzino a mezz’ala, come anche oggi e come probabilmente anche in futuro. Tutto lavoro per la Juventus.

Schouten 7 – I palloni che passano dalle sue parti non passano. Pennella con maestria per Orsolini, dopo il regalo ricevuto dalla coppia D’Ambrosio-Barella. (Dall’87’ Medel s.v.)

Dominguez 6,5 – Fa un po’ tutto fino all’ultimo secondo.

Orsolini 7 – Aiuta tanto in fase di non possesso e mette dentro l’unica vera palla gol avuta confermando il suo eccellente stato di forma. Fisica e mentale. (Dall’87’ Aebischer s.v.)

Ferguson 7 – Sguscia via con il fisico e con la tecnica. È praticamente ovunque, per questo difficile da prendere per l’Inter. (Dall’83’ Moro s.v.)

Soriano 7 – Da esterno anestetizza Dumfries e libera spazio a Cambiaso. Va a prendersi palla dietro per far partire l’azione e quando è davanti crea apprensione alla fase difensiva interista. (Dall’83’ Kyriakopoulos s.v.)

Barrow 6 – Parte avvelenato, trovando un gran gol col mancino, non il suo piede preferito che però gli viene giustamente annullato. Un po’ accusa il colpo. A un quarto d’ora dal termine fa malissimo in contropiede, a tu per tu con Onana. (Dall’87’ Raimondo s.v.)

All. Thiago Motta 7,5 – Qualità, intensità, coraggio e organizzazione: la sua mano è evidente e il Bologna può davvero ‘sognare’ l’Europa

INTER

Onana 7 – Dribbling in prossimità della linea di porta. Un pazzo, ma ha ragione lui. Non ha paura a prendere la palla coi piedi nonostante un campo in condizioni pessime. Non può nulla sul tiro di Orsolini.

Darmian 6 – In ritardo in alcune letture difensive, ma danni alla squadra zero. Salva su Soriano.

De Vrij 6 – Fa il suo fino al cambio all’intervallo. Inzaghi lo toglie perché ammonito, non vorremmo essere nei suoi panni. (Dal 46′ Acerbi 7 – Molto più intraprendente dell’olandese)

Bastoni 6 – Quando può si butta sempre avanti per dare appoggio alle azioni d’attacco. Sull’1-0 del Bologna era in posizione di terzino, pronto ad attaccare…

Dumfries 4 – È vero che dalla sua parte se ne trova sempre due, Soriano e Cambiaso, ma avrebbe dovuto mostrare maggiore personalità e coraggio, andando a cercar di far male il Bologna anche con spunti individuali. Nella ripresa ha più spazio che non sfrutta, non a caso Inzaghi lo toglie dal campo. (Dal 67′ D’Ambrosio 5 – In condivisione con Barella innesca il contropiede rossoblù che termina con la rete di Orsolini).

Mkhitaryan 6 – Sul piano tecnico è quello che sbaglia meno del centrocampo. Certo, al contempo non dà gran sostegno a Dumfries e Darmian. (Dal 63′ Barella 5 – Non legge il passaggio, non preciso e forse inopportuno di D’Ambrosio. Sicuramente fatale, perché poi Schouten innesca subito Orsolini e il Bologna passa)

Brozovic 5 – Sbaglia un paio di uscite non dando mai la sensazione di aver totale controllo del reparto. Rispetto al passato, ora gioca con più pressione e così riemerge anche qualche limite caratteriale. (Dall’82’ Carboni s.v.)

Calhanoglu 5 – Diversi errori non da lui, si lamenta alla Barella trovando raramente la posizione giusta. Soffre le pessime condizioni del campo.

Gosens 5,5 – Se Bastoni era davanti, lui avrebbe dovuto stringere un po’ su Orsolini. Non lo fa e l’Inter viene punita. Senza questo errore sarebbe stato il migliore in campo dei nerazzurri.

Lukaku 6 – Cresce col passare dei minuti. Fa i movimenti giusti, classici del Lukaku conosciuto, ma spreca una grande occasione. (Dal 63′ Dzeko 6 – Ci prova con la sua qualità, ma non è giornata nemmeno per lui).

Lautaro Martinez 6,5 – Lotta e dà una mano importante in fase difensiva. Davanti, però, non è abbastanza pungente. E un po’ sfortunato, vedi il colpo di testa di poco a lato.

All. Simone Inzaghi 5 – Fatal Bologna anche stavolta. La gara col Porto si è fatta sentire, squadra non brillante sul piano fisico e mentale, come in realtà quest’anno è accaduto spesso in campionato. Avrebbe probabilmente potuto rischiare le tre punte, lasciando Lukaku ancora un po’ in campo. E dopo il gol nessuna reazione. Riassumendo è la settima sconfitta, la quinta in trasferta: lontano dal ‘Meazza’ le cose continuano ad andar male.

Arbitro Orsato 6 – Bravo nel non fischiare rigore al Bologna: la palla finisce sul braccio di appoggio di Darmian dopo che aveva colpito la gamba dello stesso terzino nerazzurro. Il Var lo salva sul gol di Barrow, da annullare perché Dominguez – in offside – oscura la visuale a Onana sulla conclusione del gambiano. Così fa, dopo aver rivisto l’azione.

TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-0

76′ Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten (87′ Medel), Dominguez; Orsolini (87′ Aebischer), Ferguson (83′ Moro), Soriano (83′ Kyriakopoulos); Barrow (87′ Raimondo). All.: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij (46′ Acerbi), Bastoni; Dumfries (67′ D’Ambrosio), Mkhitaryan (63′ Barella), Brozovic (82′ Carboni), Calhanoglu, Gosens; Lukaku (63′ Dzeko), Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: Orsato di Schio

AMMONITI: De Vrij, Dumfries, Dominguez