‘Scambio’ e Icardi alla Juventus: “Allegri direbbe sì”

L’ex capitano dell’Inter si sta rilanciando in Turchia, al Galatasaray ma è ancora legato contrattualmente al Paris Saint-Germain

C’è chi profetizza un ritorno in Italia di Mauro Icardi. Dopo le ultime due negative stagioni al Paris Saint-Germain, il bomber argentino è riuscito a rilanciarsi al Galatasaray con la sua arma migliore: il gol. Anzi, i gol: finora 9 in tutto, oltre a 6 assist.

Il Galatasaray vorrebbe confermarlo, cioè riscattarlo ma gli stessi media turchi credono poco a questa possibilità parlando di volontà dell’argentino di far ritorno nel calcio che conta. Precisamente in Italia, dove ha vestito la maglia della Sampdoria e poi quella dell’Inter, della quale è stato anche capitano fino alla clamorosa rottura.

L’argentino è legato al PSG da un altro anno di contratto con stipendio da circa 12 milioni bonus inclusi, ma è chiaro che un riapprodo a Parigi è pressoché impossibile. Campos farà di tutto per liberarsene una volta per tutte, ecco perché non va esclusa una risoluzione dell’accordo, con buonuscita in favore del classe ’93 di Rosario.

Caronni: “Via Vlahovic e dentro Icardi: Allegri darebbe l’ok”

Icardi a zero, o comunque a condizioni molto ‘low cost’ potrebbe davvero far gola alle italiane, che non spiccano per sostanziosi budget di mercato.

In diretta a ‘Top Calcio 24’, il giornalista Caronni crede possibile l’arrivo di Icardi nientemeno che alla Juventus: “A sensazione, non è una notizia, se ad Allegri dici via Vlahovic e dentro Icardi lui dice ‘va bene’ – le sue parole – Non mi stupirei se Allegri (estimatore di ‘Maurito’, ndr) facesse il suo nome qualora la società gli chiedesse un parere sull’attacco”.