Milan-Atalanta, a San Siro i giovani di Gasp: Maldini fiuta l’affare

Luci a San Siro. Domenica i rossoneri ospitano la squadra bergamasca che ha in rosa tanti calciatori, finiti nel mirino dei grandi club

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo domenica sera, contro l’Atalanta. Una sfida importante per i rossoneri, che si sono gettati alle spalle il periodo di crisi.

Il Diavolo ha vissuto un mese davvero complicato, con sconfitte umilianti. Il cambio di modulo ha, poi, permesso a Tonali e compagni di ritrovare quelle certezze smarrite per strada. Sono così arrivati i successi per uno a zero, contro Torino, Tottenham e Monza. Ora spazio all’Atalanta, un nuovo esame da superare, per certificare che la crisi è davvero finita.

Per l’occasione, Pioli dovrebbe ritrovare una pedina importante come Mike Maignan, out dal 18 settembre scorso, che in questa settimana ha lavorato con il resto del gruppo. Lo ha fatto anche oggi e le possibilità di esserci domenica sera sono in netta crescita.

Il francese potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Non lo farà, certamente, invece, chi il prossimo anno sarà il vice dell’ex Lille. Stiamo parlando chiaramente di Sportiello, il portiere scelto dal Milan per raccogliere l’eredità di Ciprian Tatarusanu. Gasperini dovrebbe, infatti, affidarsi a Musso tra i pali.

Milan-Atalanta, non solo Hojlund: Maldini osserva

L’Atalanta è una squadra a cui si è sempre guardato tanto per il calciomercato e il nuovo progetto ha attirato le attenzioni di diversi club. Sono davvero parecchi, infatti, i giovani finiti nel mirino delle big, che a San Siro proveranno a mettersi in mostra.

Le attenzioni saranno soprattutto su Scalvini e Hojlund. Il difensore è il nome in cima alla lista per il dopo Skriniar ma costa davvero parecchio e piace anche alla Juventus. Il giovane centravanti, invece, fa gola davvero a tutti: dallo stello Milan, passando per la Juventus e il Napoli, alle big europee.

Parlando proprio dei rossoneri, però, la lente di ingrandimento di Paolo Maldini potrebbe essere puntata su altri calciatori. Un elemento, ad esempio, che potrebbe far comodo a Stefano Pioli, è Lookman. La grande stagione con i bergamaschi non sta passando inosservata. In caso di addio di Rebic e quello molto probabile di Brahim Diaz, per il quale il Milan vorrebbe un importante, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l’attaccante potrebbe essere il rinforzo giusto.

Attenzione, però, anche ai centrocampisti. Il Milan dopo la partenza di Kessie non ha di fatto acquistato un giocatore da affiancare a Tonali e Bennacer. Ecco che in caso si decidesse di fare un investimento importante in mediana, Ederson e soprattutto Koopmeiners sarebbero i due elementi che più potrebbero interessare al Milan.