Conte torna in Serie A, sorpasso ufficiale

Antonio Conte sempre più vicino al ritorno in Serie A, il borsino delle tre squadre per l’ex Ct della Nazionale

Anche al ritorno in Premier League, sulla panchina del Tottenham, Antonio Conte ha dimostrato la sua caratura come allenatore. Ma la sua avventura sulla panchina degli Spurs potrebbe concludersi al termine di questa stagione.

Come noto, il suo contratto con i londinesi è in scadenza a giugno. Al momento, si intravedono decisamente pochi spiragli per il rinnovo e gli indizi non mancano sia in questo senso, sia in quello di un possibile ritorno in Italia, da parte dell’ex Ct della Nazionale, dopo il biennio 2019-2021 all’Inter. Le recenti dichiarazioni da parte di Conte in merito al suo rapporto con la società e alle riflessioni in corso da parte sua, anche legate alla sfera intima e personale dopo i recenti problemi di salute (molto toccanti, qualche settimana fa, le dichiarazioni sulla scomparsa di Mihajlovic e Vialli e sulla voglia di passare più tempo con la famiglia), lascerebbero effettivamente supporre che da parte sua ci sia la voglia di tornare nel nostro paese. E di sicuro, le pretendenti, per un allenatore vincitore di quattro scudetti, non mancano. Più di qualcuno ci sta pensando, per cui vale la pena di prestare attenzione agli scenari del prossimo futuro.

Conte e la Serie A, tre ipotesi per il tecnico: c’è una chiara favorita

In particolare, sarebbero tre le squadre che potrebbero affidarsi a lui per aprire, o riaprire, un ciclo vincente. C’è la solita Juventus, ipotesi tornata in auge da un po’ di tempo dopo la ‘pace’ con l’ambiente bianconero e nella prospettiva di una ‘ripartenza’ dal basso. C’è il Milan, che in caso di separazione da Pioli potrebbe lanciare l’assalto. E c’è anche la Roma, dove la permanenza di Mourinho è in bilico.

Nelle quote degli scommettitori, stando agli esperti ‘Sisal’, il ritorno alla Juventus è bancato a 6. Occhio al ‘sorpasso’ della Roma nei confronti del Milan, l’ipotesi giallorossa si paga 9 volte la posta. Mentre la pista rossonera in questo momento sarebbe quella meno probabile, con una quota di 12.