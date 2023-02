‘Caduta’ allarmante a Madrid: mirino in casa Inter

L’Inter dovrà guardarsi attorno per sopperire alla partenza di Milan Skriniar in programma in estate. Dalla Spagna però rilanciano in ottica top club anche il profilo di Alessandro Bastoni

La difesa dell’Inter cambierà volto a partire dalla prossima estate alla luce dell’addio già certo di Milan Skriniar. Il forte centrale slovacco non ha rinnovato e andrà via a zero, mentre è ancora in sospeso la situazione de Vrij e bisognerà prolungare Bastoni.

Il difensore italiano di piede mancino è in scadenza 2024 e il suo rinnovo per il prossimo futuro è tra le priorità da provare a risolvere. Al netto del legame, anche forte, che c’è con la società meneghina, dalla Spagna rilanciano un top club su di lui per la prossima estate viste le problematiche difensive. Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, distante dal Barcellona in campionato ma comunque ancora agganciato alla Champions League, terreno di caccia solito dei ‘blancos’. Benzema e soci hanno infatti battuto proprio ieri con un nettissimo 5-2 in rimonta ad Anfield il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale, andando ad ipotecare l’accesso ai quarti.

Calciomercato Inter, in casa Real Madrid c’è il dubbio Alaba: idea Bastoni per l’estate

La gara di Anfield ha portato in dote ulteriori problematiche per Ancelotti che ha perso nel primo tempo per infortunio David Alaba. Il difensore austriaco era arrivato dal Bayern nel 2021 per innalzare qualità ed esperienza della retroguardia.

Dopo un buon primo anno insieme a Militao il livello è leggermente calato, e come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ le sue condizioni fisiche hanno iniziato a sollevare dubbi al Real Madrid, soprattutto per la prossima stagione. Va inoltre considerato il contratto in scadenza di Nacho che pone ulteriori dubbi in quella zona di campo. La fonte iberica sottolinea come tra la flessione dell’austriaco e le nubi sullo spagnolo, la dirigenza dei blancos abbia già iniziato a guardarsi intorno.

In questo senso il calciatore molto seguito dal Real sarebbe proprio Alessandro Bastoni che a 23 anni è tra i leader dell’Inter, oltre che centrale della nazionale, avendo quindi la maturità necessaria per vestire la maglia del Madrid. Essendo mancino inoltre ben si sposerebbe con le possibili esigenze della squadra di Ancelotti. Visto il contratto in scadenza 2024 la prossima estate il Real potrebbe provarci.