La stoccata alla Juventus scatena i bianconeri: furiosa risposta a De Laurentiis

Le parole Aurelio De Laurentiis che tirano in ballo la Juventus scatenano la furiosa risposta dei bianconeri

Il Napoli riassapora l’aria di Champions League. Domani gli azzurri affronteranno l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale.

Una sfida alla portata della squadra di Spalletti che, superando il turno, raggiungerebbe un traguardo mai raggiunto prima nella storia del club partenopeo. C’è atmosfera da grande evento e anche il presidente Aurelio De Laurentiis non ha voluto mancare l’appuntamento in terra tedesca. Il patron azzurro si è anche concesso ai giornalisti e le sue parole hanno fatto molto discutere.

In particolare a finire sotto la lente d’ingrandimento è stata la seguente frase: “Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per il Napoli: dal mio punto di vista è sempre stato molto competitivo e soprattutto il più onesto”. Parole che sono state lette come una stoccata alla Juventus, coinvolta nelle note vicende extra-campo. Ecco allora scatenarsi le polemiche con la reazione furiosa bianconera.

Stoccata di De Laurentiis, che polemiche sui social

A rispondere a tono al presidente del Napoli De Laurentiis sono i tifosi della Juventus che sui social non risparmiano frecciatine e battute al numero uno dei partenopei.

C’è chi tira in ballo anche Moratti e profetizza che “dopo un decennio di pulizia, la Serie A sta tornando nel fango” e chi si trincera dietro “le parole di De Laurentiis non le commento neanche”. Inevitabile anche il riferimento all’operazione Osimhen, tirata spesso in ballo come contraltare alla penalizzazione sulla Juventus. Non manca chi risponde con ironia ed allora “se il Napoli è il più onesto – scrive un tifoso bianconero – io sono Rocco Siffredi“. Ovviamente dall’altro lato della barricata, i tifosi partenopei plaudono le parole del proprio presidente, ben consapevoli delle reazioni che avrebbero generato dalle parti di Torino: “Voglio vederli fumare” scrive un utente di fede azzurra.

Ecco alcuni tweet:

Sentire #DeLaurentiis parlare di onestà fa ripiombare il calcio negli anni bui del suo predecessore, #Moratti. La #SerieATIM, dopo un decennio di pulizia, sta tornando nel fango.#DisdettaDaznSky — IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) February 20, 2023

Le parole di de Laurentiis non le commento neanche. Provo solo pena. — Trix 🤍🖤 (@beacolombo_bc) February 20, 2023

Per una volta, una sola volta… con quella parola "onesti" il presidente Aurelio De Laurentiis ha detto qualcosa che non mi ha fatto storcere il naso.

E ora preparo i popcorn , voglio vederli fumare… — Alessandro Auz 🇳 (@AleAuz86) February 20, 2023

Secondo De Laurentiis il Napoli è sempre stato il più onesto. Sisi e io sono Rocco Siffredi — Matteo Gufi🇷🇸 (@MatteoGufi3) February 20, 2023

7min