Spese pazze del PSG: l’offerta da 80 milioni che piace anche all’Inter

Il PSG non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato, anzi tornerà presto a spendere cifre importanti. C’è ancora di mezzo l’Inter

Parlare di calciomercato e di spese folli spesso va a braccetto. Certamente è difficile immaginarsele in Italia, dove probabilmente siamo più orientati verso delle plusvalenze, degli investimenti sul medio periodo e sulle vendite eccellenti.

Dipende da come vanno le cose dal punto di vista economico e finanziario, anche e soprattutto dalla possibilità di guadagno e dalle casse del club. Insomma, se si parla di società come il PSG sicuramente il discorso cambia. E durante la prossima estate la capolista di Francia sembra chiaramente orientata a tornare a spendere con forza per migliorare ulteriormente una rosa già ottima di per sé. Intanto, l’acquisto di Milan Skriniar è stato praticamente concluso con lo slovacco in scadenza di contratto con l’Inter che si unirà al club a partire da giugno prossimo e dopo aver rifiutato l’offerta di rinnovo da parte dei nerazzurri. Paradossalmente, però, visti i tanti nomi che comunque fanno dell’attacco del PSG uno dei più forti d’Europa, i parigini sembrano pronti a investire anche per una nuova punta di livello internazionale.

I radar del PSG sono accesi su Kolo Muani, ma attenzione anche a Thuram

Un nome che piace molto proprio al PSG è quello di Randal Kolo Muani. Si tratta di una punta completa e capace di mettersi in evidenza anche al Mondiale in Qatar con la Francia.

Gioca nell’Eintracht, dove sta facendo la differenza, e il suo costo è di 80-100 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club come Bayern Monaco e Manchester United, ma secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, il PSG avrebbe tutta l’intenzione di fare sul serio e battere la concorrenza per l’attaccante. Secondo il noto quotidiano francese, ci sarebbe anche un’alternativa di livello, quella che porta a Marcus Thuram che ha deciso di non rinnovare il contratto con il Borussia Monchengladbach e andrà via a parametro zero. Sull’attaccante francese c’è anche l’Inter, come vi stiamo comunicando da diversi mesi, anche se l’operazione non si preannuncia per nulla facile per i nerazzurri. In ogni caso, se il PSG dovesse riuscire a centrare il colpo Kolo Muani, a quel punto ci sarebbe una concorrente in meno per Thuram, che male non farebbe.