DIRETTA Serie A, Roma-Verona 0-0 | Abraham ko, cambio forzato – LIVE

Si chiude la domenica della ventiduesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Roma e il Verona

Dopo l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, disputati contro il Salisburgo, la Roma scende in campo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A e ospitano il Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina da José Mourinho, sono reduci dal pareggio esterno, 1-1 finale grazie al gol di Paulo Dybala che ha raddrizzato la partita dopo l’autore di Ibanez, ottenuto in casa del Lecce di Marco Baroni. La zona Champions League si fa sempre più ingarbugliata e la squadra capitolina ha bisogno di un risultato positivo per restare aggrappata al treno che porta all’Europa che conta. Di contro, i gialloblu della coppia Zaffaroni–Bocchetti vivono un momento positivo, quattro risultati utili consecutivi (per ultimo, la vittoria casalinga per 1-0 ottenuta contro una diretta concorrente come la Salernitana, sconfitta che ha portato all’esonero di Nicola e all’ingaggio di Paulo Sousa), e il quartultimo posto che non è più una chimera. Un avversario, dunque, da prendere con le pinze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-VERONA

Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it sulla formazione della Roma con il forfait di Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Bove, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

VERONA (3-4-2-1): Montipo; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic, Gaich. All. Zaffaroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 62, Inter 47, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Roma** 41, Bologna e Juventus* 32, Torino** 30, Udinese 30, , Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona** 17, Sampdoria 11, Cremonese** 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in meno