Vittoria ed esonero: dopo la rottura c’è Tuchel

L’allenatore tedesco potrebbe presto tornare in sella. Ecco dove è pronto ad approdare l’ex Chelsea

In Francia hanno davvero pochi dubbi: Christophe Galtier è a rischio esonero. Il suo Psg oggi ha battuto per 4 a 3 il Lille, in un match davvero rocambolesco ma potrebbe non bastare.

I capitolini, avanti 2 a 0 con i soliti Mbappe e Neymar, si sono fatti rimontare e il successo del Psg è arrivato solo nel finale grazie al campione francese e ad una punizione perfetta di Lionel Messi.

Per la vittoria il Psg deve, dunque, ringraziare i suoi campioni ma le difficoltà mostrate dalla squadra stanno spingendo Al Khelaifi a prendere una decisione drastica, esonerare Galtier. Il suo Psg è primo con ben 7 punti sulla seconda, diventerebbero 5 in caso di successo del Marsiglia. Un vantaggio, dunque, rassicurante. Ma si sa, l’obiettivo dei capitolini è un altro, quello di vincere la Champions League e giocando così è davvero difficile riuscirci.

La corsa del Psg rischia, d’altronde, di concludersi agli ottavi di finale. Ai sorteggi le cose non sono andate bene, con l’abbinamento con il Bayern Monaco. Martedì così è arrivato il successo dei tedeschi, con la rete di Koman al Parco dei Principi. Servirà una prestazione importante per ribaltare il risultato in Germania, al ritorno.

Psg, nuovo allenatore: Tuchel torna in sella

Al Khelaifi, come detto, starebbe seriamente pensando di affidarsi ad un nuovo allenatore. L’idea che sta prendendo sempre più piede è di dare la panchina a Thomas Tuchel, libero dopo essere stato esonerato dal Chelsea, qualche mese fa. A riportarlo è il giornalista Olivier Tallaron.

Per il tedesco, accostato le settimane scorse anche a Milan e Juventus, si tratterebbe di un ritorno, avendo allenatore sotto la Torre Eiffel dal luglio 2018 al dicembre 2020. Sarebbe chiaramente interessante capire quanto sarebbe lungo il contratto dell’ex Chelsea. Non è un segreto, infatti, che il sogno del Psg sia quello di affidare la panchina a Zinedine Zidane. Difficile, però, che l’ex Real decida di subentrare in corso d’opera e l’arrivo di Tuchel potrebbe, dunque, cambiare tutto. Negli ultimi giorni per il dopo Galtier si è fatto anche il nome di Jose Mourinho. Con il tedesco, chiaramente, si chiuderebbero le porte di Parigi anche per il portoghese, facendo felici la Roma e i suoi tifosi.