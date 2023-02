Milan, lo ‘mandano via‘ all’intervallo: Pioli furioso

Monza-Milan, i tifosi non perdonano: la bocciatura fa subito rumore. Social scatenati: ecco cosa è successo.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco di Monza-Milan. Si preannunciava un match assolutamente vibrante giocato colpo su colpo e fino a questo momento le attese sono state assolutamente rispettate.

Avvio veemente dei padroni di casa, con Ciurria che in due circostanze ha provato ad impensierire la porta difesa da Tatarusanu. Con il passare dei minuti gli ospiti hanno però preso le misure, con Leao che ha cominciato a calamitare palloni importanti in zone nevralgiche del campo. Proprio l’esterno offensivo di Pioli ha creato i presupposti per affondare il colpo in diverse circostanze prima del sigillo di Messias.

Monza-Milan, Origi nel mirino della critica: le proteste di Pioli

Il Milan è riuscito però a sbloccare la contesa grazie al sigillo di Messias, abile a sfruttare un’indecisione della difesa brianzola e a battere l’incolpevole Di Gregorio. Nella prima frazione di gioco, invece, non ha affatto convinto Divock Origi. L’ex attaccante del Liverpool non ha inciso minimamente nella manovra, sembrando per larghi tratti un corpo avulso. Non è la prima volta che Origi getta alle ortiche le chances concesse da Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha protestato in maniera veemente con l’arbitro per una mancata ammonizione – a suo giudizio – ai danni di Pablo Marì. Il Milan però sta interpretando molto bene la gara soprattutto in mediana e sulla trequarti. Come ribadito in precedenza, però, Origi è fin da subito finito nel mirino della critica:

