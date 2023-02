Inzaghi risponde alle critiche: “Facile parlare dopo”

Simone Inzaghi commenta con soddisfazione la vittoria dell’Inter sull’Udinese nell’anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A

Dopo il pari con la Sampdoria, l’Inter torna al successo e lo fa battendo per 3-1 l’Udinese in una gara non facile davanti al proprio pubblico. Soddisfatto Simone Inzaghi a fine partita.

“Conoscevamo le difficoltà di questa partita” ha ammesso Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport commentando il successo sull’Udinese, squadra “fisica, tecnica e che ti mette in grande difficoltà”. All’andata l’Inter ha “pagato dazio” ricorda Inzaghi, che sottolinea la buona prova dei suoi: “Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, l’unico neo è il gol preso su palla in uscita. Dovevamo fare maggiore protezione, ma sono contento, è una vittoria importante che ci fa andare avanti”.

Importante, tra gli altri elementi, il recupero di Lukaku: “C’è bisogno di tutti, chi è entrato ha fatto benissimo. Dovrebbero giocare tutti per l’impegno che ci mettono, ma poi l’allenatore deve fare delle scelte e oggi ho scelto con grande tranquillità”. Ora ci sono altenrative importanti anche in panchina: “Nei primi quattro mesi abbiamo avuto grosse difficoltà e i ragazzi sono stati bravi. L’esperienza mi dice di attendere, i giorni più importanti sono quelli successivi ad una partita. Vedremo come staranno i ragazzi, devo scegliere sempre al meglio per il bene della squadra”.

Sui singoli: “Voto a Lukaku per il suo recupero? Sta migliorando continuamente, abbiamo grandissima fiducia in Romelu, ci sta mettendo tutto l’impegno possibile. A Londra ha avuto difficoltà e qui ha avuto una lesione importante. È in una buonissima condizione, ma può crescere ancora. Handanovic ha giocato perché avrebbe giocato prima, ma ha avuto qualche problemino e non l’ho avuto disponibile.

È un portiere importante, ci serve tantissimo con la sua esperienza, sono contento per Samir. Non avevo alcun dubbio su lui e sugli altri. Lautaro non sorrideva per il gol sbagliato? È così, avrebbe voluto segnare anche prima. Ci mette sempre tutto, è uno dei nostri leader, è rientrato dal Mondiale in grandissima fortuna”.

Ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha ribadito l’importanza di avere a disposizione più alternative: “Spero di averne sempre di più, bisogna scegliere senza problemi e andare diritti per la propria strada. Il compito dell’allenatore e dello staff è di tenere monitorati i calciatori e scegliere per il meglio: dopo è facile parlare, ma bisogna scegliere prima con molta serenità”.

Ora testa alla gara di Champions League con il Porto: “L’Udinese ci ha fatto faticare parecchio, vedremo come arriveremo mercoledì e faremo scelte sempre per il bene dell’Inter. Calhanoglu? Può fare i due ruoli. Non sapevo se togliere Mkhitaryan o Brozovic. Cerchiamo di portarli al meglio tutti fino a giugno e poi si sceglierà di volta in volta”.

Inevitabile un passaggio sulle condizioni del manto erboso di San Siro: “È un qualcosa che ci disturba. La società voleva sistemarlo al più presto ma non ci sono i tempi tecnici. Anche lo scorso anno c’era stato questo problema, ma si era trovato il momento per sistemarlo. Lavorano tanto per darci un campo nelle migliori condizioni, ma qualche problemino c’è“.

Paolo Siotto