“Colloqui iniziati”: Marotta annuncia i rinnovi e Lukaku avvisa Inzaghi

L’Inter scende in campo questa sera contro l’Udinese: nel pre-partita parlano Marotta e Lukaku, tra rinnovi e l’avviso a Inzaghi

Rilanciarsi in campionato, puntare ad andare avanti in Champions e blindare i campioni nerazzurri. Questi gli argomenti toccati da Giuseppe Marotta alla vigilia di Inter-Udinese, gara valida per la 23esima giornata di Serie A.

L’amministratore delegato nerazzurro, intervenuto a ‘Sky’, afferma: “Siamo focalizzati sull’Udinese. I calciatori sono professionisti e sanno che l’impegno va onorato fino in fondo”. Il dirigente commenta la scelta di Inzaghi di affidarsi ad Handanovic: “Non ha un significato particolare. Sono due ottimi portieri e il mister è giusto che li utilizzi come vuole. L’importante è che la porta si protetta bene. Questa partita è importante perché dobbiamo dare continuità e prenderci la vittoria. Ci sono ancora tanti punti in palio e bisogna giocarsela fino in fondo”.

Marotta si sofferma poi sui rinnovi, rispondendo alla domanda sul prolungamento di Calhanoglu: “Diversi giocatori meritano il rinnovo. Poi ci sono le strategie del club che fa valutazioni differenti tra l’uno e l’altro calciatore. Ausilio sta avendo i primi contatti con i procuratori dei calciatori: da qui ai prossimi mesi tratteremo”.

Inter-Udinese, Lukaku avvisa Inzaghi: “Pronto per 90 minuti”

Oltre a Marotta, nel pre-partita di Inter-Udinese ha parlato anche a Romeu Lukaku, reduce dal battibecco con Barella a Genova.

Il belga, intervistato da ‘Dazn’, ha affermato: “Ultimamente con il preparatore e la squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro. Capisco il mister ma ora sono pronto per giocare 90 minuti. Tutto risolto con Barella? Sì, sì, non c’è mai stato un problema”. Infine, sugli impegni dell’Inter: “Devo aiutare la squadra a fare il meglio possibile. Dobbiamo pensare partita per partita, non possiamo guardare troppo avanti”