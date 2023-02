Pimenta sbotta su Donnarumma: “È bersagliato dalla stampa italiana”

Il noto agente Rafaela Pimenta ha rilasciato un’intervista nelle scorse ore, utilizzando termini forti per parlare di Gianluigi Donnarumma

Il calcio italiano sta vivendo un momento alquanto complicato. Di talenti ce ne sono, ma spesso non gli viene data la necessaria quantità di fiducia per permettere loro di accrescere in maniera importante il proprio potenziale.

Non è un caso, in tal senso, che la Nazionale targata Roberto Mancini abbia mancato la qualificazione al Mondiale andato in scena in Qatar a novembre e dicembre. Tra l’altro, questo triste avvenimento si è verificato addirittura per due volte consecutivamente, a dimostrazione di come il nostro sistema ad oggi faccia un po’ acqua da tutte le parti. Il talento, come detto, non manca, però sta diventando sempre più difficile riuscire a trattenere giocatori molto forti e di grande spessore nel campionato di Serie A, senza dubbio in secondo piano rispetto ad altri (Premier League su tutti). La maggior parte, arrivati ad un certo punto della carriera, preferisce intraprendere strade all’estero, lì dove il livello è nettamente più elevato e si può ambire a traguardi prestigiosi. Emblematico il caso che riguarda Gianluigi Donnarumma, passato al Paris Saint Germain dal Milan nell’estate del 2021. Un trasferimento che diversi tifosi – soprattutto rossoneri, ma non solo – non gli hanno mai perdonato. Probabilmente anche a causa delle numerose critiche ricevute dopo (oltre alla non semplice convivenza con Navas), l’estremo difensore classe ’99 si è reso protagonista sul campo di alcuni errori un po’ grossolani pure in Nazionale.

Donnarumma, Pimenta non ci sta: “Non si può cambiare giudizio da un giorno all’altro”

È stato fischiato pesantemente e ciò non poteva che condizionare il suo rendimento. In parecchi, inoltre, non lo considerano più un portiere all’altezza delle aspettative che ci sono su di lui. Sull’argomento in questione, si è espressa duramente Rafaela Pimenta – nota agente del calciatore – in un’intervista rilasciata a ‘Telefoot’.

La procuratrice, dal canto suo, preferirebbe ben altro trattamento da parte dei media nei confronti di Donnarumma: “La reazione dei media è bipolare. Prima è il migliore, poi un disastro. Non è possibile che cambi il giudizio da un giorno all’altro – ha dichiarato Pimenta -. È bersagliato dalla stampa italiana. Credo, e sono convinta di essere oggettiva quando lo dico, che è tra i migliori numeri uno al mondo. Ha vinto il titolo di miglior giocatore dell’Europeo e continua a fare cose importanti, ottime“. Parole chiare, che non lasciano a molte interpretazioni.