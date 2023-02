“Imbarazzante, si gioca la panchina”: Allegri di nuovo nella bufera dopo il pareggio casalingo contro il Nantes

La Juve non va oltre l’1-1 allo Stadium contro il Nantes e dovrà giocarsi la qualificazione agli ottavi di Europa League in Francia.

Un finale con tante polemiche allo Stadium, e un post partita infuocato per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero si è sfogato così ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mi fate diventare matto a dire queste cose. Altrimenti mi fate incazzare, mi stufo anch’io. Non è che voglio la squadra che vinca 1-0, non l’ho mai voluta. È un modo comune che ormai viene detto, ma non è vero. Andate a vedere tutti i numeri delle mie squadre: sono state sempre miglior attacco e miglior difesa. Poi vi arrabbiate perché vi rispondo. Se volete vi dico sempre di sì perché così siete contenti. Non posso sentire dire che voglio che le mie squadre vincono 1-0. Voi chiacchierate di niente, io chiacchiero di numeri”.

“Voi vedere cose astratte, io le vedo concrete. – ha tuonato Allegri – Le mie squadre hanno fatto sempre settanta gol. Nel calcio conta vincere le partite. Vi ascolto anche, siete bravi, ma ogni tanto ma chiacchierate di niente”. Intervenuto a ‘Radio Radio’, Stefano Agresti si è espresso così sull’allenatore: “La Juventus fatica in campo e nel gioco, non convince, è sempre la solita storia. Allegri si gioca la panchina della Juve: non nell’immediato ma sicuramente a fine stagione. È chiaro che se dovesse uscire anche dall’Europa League dopo la Champions, la sua sorte sarebbe segnata”.

Juventus-Nantes, bufera Allegri dopo l’Europa League

Fa discutere anche la reazione del tecnico nel post partita, e dopo il pareggio col Nantes si è tornato a parlare anche della sua posizione in panchina.

Furio Focolari, sempre a ‘Radio Radio’, ha parlato così: “Allegri ha sicuramente della attenuanti ma sta diventando una macchietta, è imbarazzante per le cose he fa in campo e poi in conferenza stampa quando se la prende con i giornalisti. Le domande sono legittime e lui dovrebbe rispondere in maniera educata, anche perché non dicevano cazzate”.