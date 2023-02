Pulisic e 80 milioni di euro: lo scambio che annienta la Juve

L’americano, protagonista del calciomercato, è pronto a lasciare il Chelsea al termine della stagione, ecco come

L’esordio è stato da dimenticare con un’espulsione diretta per un fallo davvero brutto, che gli è costata una squalifica di ben tre giornate. Al suo rientro è arrivato però subito il gol e una prestazione importante, che gli hanno permesso di conquistare davvero tutti.

Stiamo parlando, chiaramente, di Joao Felix, uno dei tanti campioni arrivati, durante il calciomercato invernale, al Chelsea. Il portoghese, contrariamente agli altri calciatori, però, è sbarcato a Londra con la formula del prestito secco.

All’Atletico Madrid ha faticato terribilmente ad imporsi, con Simeone che non lo considerava un titolare. Finendo sempre più ai margini, Joao Felix ha preferito cambiare aria per dimostrare il proprio valore. Al Chelsea è diventato così subito un titolarissimo e anche in Champions League, contro il Borussia Dortmund, ha giocato tutta la partita.

Calciomercato, Pulisic la carta giusta per Felix

A Londra non sembrano davvero avere dubbi: Joao Felix va riscattato a tutti i costi. Dall’In Inghilterra e dalla Spagna arrivano sempre più conferme. Secondo quanto riportato da ‘ElGolDigital’, il Chelsea, per acquistarlo, sarebbe pronto a mettere sul tavolo ben 80 milioni di euro più il cartellino di Christian Pulisic.

L’americano, che lo scorso 18 settembre ha compiuto 24 anni è out da qualche settimana per un guaio al ginocchio. Prima dell’infortunio, tra Premier League e Champions aveva collezionato 20 presenze, con poco più di 700 minuti di gioco. Pulisic non era certo considerato un titolare e al suo ritorno in campo la situazione non può che peggiorare dopo i tanti acquisti di gennaio. Ecco perché un addio a fine stagione può davvero essere presa in considerazione.

Il classe 1998, poi, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. I tempi appaiono davvero maturi per un suo addio. Ormai da mesi il giocatore americano viene accostato ad altre squadre, anche italiane. Il suo nome è stato così fatto anche per il Milan ma soprattutto per la Juventus. I bianconeri, d’altronde, potrebbero dover fare i conti con l ‘addio di Angel Di Maria e Pulisic potrebbe essere un sostituto certamente all’altezza.