La scelta a sorpresa del Real Madrid: Juventus spiazzata

Il Real Madrid ha scelto il prossimo acquisto: la Juventus resta spiazzata, niente da fare per i bianconeri

Per la Juventus guardare al futuro non è compito semplice. L’incertezza che avvolge la società bianconera rischia di condizionarne le mosse sul mercato, proprio in un periodo in cui le società programmano le operazioni estive ed iniziano a lavorarci.

Questo a Torino non può essere ancora fatto, per le note vicende extra-campo che coinvolgono il club piemontese. Una situazione che può compromettere alcuni affari che erano al vaglio della società. Ad esempio, non è un mistero che in estate si interverrà sulle fasce difensive. Servono almeno un terzino destro e uno mancino e di nomi nella lista degli obiettivi della Juve non ne mancano. Un elenco che cambia, come detto, in base al tipo di percorso che attenderà i bianconeri il prossimo anno.

Tra questi ce n’è uno che potrebbe però finire al Real Madrid: Carlo Ancelotti lo ha inserito tra i suoi desideri e Florentino Perez potrebbe accontentarlo.

Calciomercato Juventus, ostacolo Ancelotti per la difesa

Come la Juventus anche il Real Madrid ha bisogno di dare nuovo vigore alle fasce difensive. In particolare al ‘Bernabeu’ si cerca un terzino destro e, con Cancelo al Bayern Monaco, gli occhi dei blancos si sono posati su Dalot.

Il portoghese del Manchester United (accostato anche alla Roma) ha il contratto in scadenza nel 2024 e, senza un ulteriore rinnovo, potrebbe lasciare l’Inghilterra già in estate, nonostante abbia conquistato grande spazio con ten Hag.

Il Real è sulle sue tracce, combattuto dal provare l’assalto già a giugno o attendere l’estate successiva per provare a prenderlo a zero. L’ex Milan piace ad Ancelotti, ma è un nome buono anche in caso di cambio in panchina. Ad ogni modo, le sirene spagnole non sono accolte con indifferenza dal calciatore e complicano i piani della Juventus. Con il Real, Dalot avrebbe la certezza di giocare la Champions League, un aspetto non secondario nella scelta del calciatore. Certo ci sarebbe poi da trovare l’accordo con lo United che intanto si gode un Dalot tornato a giocare a livelli importanti. Tanto da attirare l’attenzione anche del Real.