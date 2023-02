Juventus-Nantes, voti e tabellino primo tempo: Di Maria incanta, Paredes fatica

Juventus-Nantes: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valido per i playoff di Europa League. Bianconeri avanti all’intervallo grazie al sigillo di Vlahovic

Una buona Juventus conduce per 1-0 al termine del primo tempo nell’andata del playoff di Europa League contro il Nantes.

Di Maria incanta e partorisce tutte le azioni più pericolose dei bianconeri, compreso il gol del vantaggio: lancio millimetrico per Chiesa che appoggia a Vlahovic per il più facile dei gol. Tridente mascherato per Allegri perché il numero 7 parte da quinto a sinistra, su quel lato di campo positive anche le prove di Alex Sandro e Rabiot. Paredes invece non ingrana, l’ex Fiorentina Lafont bravo ad evitare il raddoppio in casa francese. Szczesny inoperoso, malissimo Castelletto nella retroguardia ospite.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

Bremer 6

Alex Sandro 6,5

De Sciglio 6

Fagioli 6

Paredes 5,5

Rabiot 6,5

Chiesa 6,5

Di Maria 7

Vlahovic 6,5

All. Allegri 6,5

NANTES

Lafont 6,5

Castelletto 4,5

Girotto 5

Pallois 5,5

Centonze 5

Sissoko 5,5

Chirivella 6

Moutoussamy 5,5

Coco 5,5

Blas 5,5

Mohamed 5

All. Kombouaré 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-NANTES 1-0

14′ Vlahovic

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Crespi, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Locatelli, Soulé, Iling Junior, Kostic, Kean. Allenatore: Allegri

Nantes (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Mohamed. A disposizione: Descamps, Petric, Traoré, Mollet, Corchia, Doucet, Delort, Diaz, Guessand. Allenatore: Kombouaré

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

VAR: Tiago Martins (Portogallo)

Ammoniti: Castelletto (N)

Espulsi:

Note: recupero 1′