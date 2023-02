Europa League, la Juve bloccata dal Nantes | La Lazio vince in dieci uomini

Europa e Conference League hanno regalato diverse emozioni questa sera. Vediamo come sono andate Juve e Lazio contro Nantes e Cluj

La Juve ha grandi speranze nell’Europa League per risollevare la stagione. I bianconeri stasera sfidava il Nantes in occasione dei sedicesimi.

Le cose si mettono subito bene per i bianconeri che impongono il loro gioco con aggressività e poi sfruttano la verve dei migliori calciatori offensivi. Ben presto arriva anche il gol che sblocca la partita: Federico Chiesa e Angel Di Maria orchestrano un’azione stupenda che culmina in un assist al bacio per Dusan Vlahovic, che non può sbagliare. Uno a zero, palla al centro e la sensazione che la Juve possa disfarsi facilmente dei francesi. In realtà, non è affatto così. La fiamma bianconera si affievolisce con il passare dei minuti e nel secondo tempo torna in campo con uno spirito e un’aggressività diversi. Uno svarione della difesa della Vecchia Signora apre l’azione agli ospiti e Bles non sbaglia: pareggio clamoroso all’Allianz Stadium e non meritato. I padroni di casa si riversano in avanti e Chiesa colpisce una traversa-palo quando tutti stavano già esultando. Poi al 96esimo l’episodio che cambia la partita: per un fallo di mano, l’arbitro (dopo controllo Var), assegna il fallo in attacco e non un penalty che sembrava esserci. La partita finisce qui ed è solo 1-1.

La Lazio passa contro il Cluj: torna decisivo Immobile

La Lazio, invece, doveva confrontarsi con la discesa negli inferi della Conference League che nella Capitale conoscono bene, ma per merito della sponda giallorossa.

Stasera i biancocelesti affrontavano il Cluj e alla fine le cose sono andate bene, ma con qualche problema di troppo. Solo dopo quindici minuti, infatti, Patric viene espulso e gli uomini di Maurizio Sarri restano dieci. I padroni di casa si rimboccano le maniche e cercano di scardinare la difesa avversaria, ma senza potersi scoprire troppo. Al 49esimo del primo tempo, però, arriva l’episodio che cambia la partita: Felipe Anderson su calcio piazzato scodella per Ciro Immobile che con una bellissima girata sigla l’1-0. Non cambierà più il risultato: la Lazio porta a casa tre punti fondamentali.

Ecco i risultati della serata in Europa League:

JUVENTUS-NANTES 1-1 (13′ Vlahovic, 60′ Blas)

LEVERKUSEN-MONACO 2-3

SIVIGLIA-PSV 3-0

SPORTING-MIDJYLLAND 1-1

Ecco i risultati della serata in Conference League:

AEK-DNIPRO 1-0

LAZIO-CLUJ 1-0 (49′ Immobile)

LUDOGORETS-ANDERLECHT 1-0

TIRASPOL-PARTIZAN 0-1