Il nome che non ti aspetti: ritorno a sorpresa alla Juve

L’attacco della Juventus si affida al ritrovato Dusan Vlahovic, mentre per la prossima estate dalla Spagna rilanciano ancora il nome di una vecchia conoscenza

“Milik non è ancora recuperato, ma a breve tornerà anche lui”, ha detto ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista della gara odierna in Europa League contro il Nantes. Il peso dell’attacco è quindi tornato sulle spalle di Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è rientrato da una manciata di partite e nella trasferta vinta in casa della Salernitana ha anche messo a referto una grande prova dal punto di vista personale con una doppietta ed un contributo al gol di Kostic. I numero 9 inoltre è andato in rete, ma annullata per fuorigioco millimetrico, anche contro la Fiorentina confermando comunque una tendenza positiva. L’attacco della Juventus ha quindi ritrovato il centravanti titolare in attesa anche di riabbracciare chi come Milik ha fatto molto bene. Per il futuro invece dalla Spagna guardano ad un nome del passato.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna tornano all’antico: spunta ancora Morata

La lunga telenovela che ha unito Alvaro Morata e la Juventus potrebbe anche non essere ancora finita, ed arricchirsi di un ulteriore ed impronosticabile capitolo. L’ex numero 9 bianconero ha lasciato Torino la scorsa estate tornando all’Atletico Madrid.

Non arrivò infatti l’accordo per una permanenza a Torino del centravanti della Spagna che di rientro a Madrid ha collezionato finora 9 gol e 2 assist tra tutte le competizioni. A rilanciare l’ipotesi di rivederlo in bianconero è ‘todofichajes.com’ che sottolinea come il futuro di Morata possa cambiare la prossima estate. L’Atletico sarebbe obbligato a vendere per monetizzare e poter potenziare l’attacco con un altro numero nove. A tal proposito piace Vlahovic che però è centrale a Torino. Il piano dell’attaccante del Madrid invece sarebbe quello di tornare prima o poi ancora all’ombra della Mole. Il contratto di Morata è in scadenza 2024 e dunque la Juve potrebbe recuperarlo anche con meno di una quindicina di milioni: dopotutto l’Atletico sa che questa sarebbe l’ultima occasione di monetizzare ad un solo anno dall’addio a costo zero.