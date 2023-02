Lotta interna alla Juve, Lapo Elkann attacca: “Parla a vanvera”

“Non conta niente”: Lapo Elkann tuona a meno di un mese di distanza dalle dichiarazioni del membro del Consiglio FIFA che hanno fatto infuriare gli juventini

“Ci saranno danni economici per la non partecipazione alle coppe europee, ma non solo: meno gente allo stadio, meno abbonamenti, meno sponsor. Qualcuno l’altro giorno diceva che un bambino di 10 anni è difficile che diventi tifoso juventino dopo una botta del genere“. Queste dichiarazioni dello scorso 22 gennaio sono rimaste nella mente di molti tifosi della Juventus. Anche perché a pronunciarle è stata Evelina Chrstillin, nota tifosa bianconera e attuale membra del Consiglio della FIFA.

Le parole della Christillin sono tornate alla ribalta anche in queste ore, con alcuni juventini che hanno chiamato in causa Lapo Elkann. Il quale ha risposto prontamente, andando all’attacco della stessa Christillin.

“Non conta niente, troppa gente parla a vanvera purtroppo“, ha twittato il fratello di John, ‘rimpossessatosi’ della Juve con le inchieste che hanno travolto il club, in principio il cugino Andrea Agnelli.

Non c’entra NIENTE con la Famiglia . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 15, 2023

La Christillin è vicina alla famiglia? “Non c’entra niente“, ha replicato sempre Lapo Elkann prima di tuonare contro il membro del Consiglio FIFA, parlando di ingratitudine: “Tanta gente ama parlare per mostrasi bisogna parlare con i fatti cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli, che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino, lei se lo e scordato questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona”.