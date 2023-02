Juventus-Nantes, Allegri: “Futuro? Solo il presente. Pogba out”

La Juventus impegnata nella doppia sfida del playoff di Europa League contro il Nantes: le dichiarazioni della vigilia di Massimiliano Allegri

La Juventus riparte dall’Europa League in campo internazionale dopo la prematura uscita di scena nella fase a gironi di Champions.

Nella doppia sfida dei playoff c’è l’ostacolo Nantes per la compagine bianconera, con la prima sfida in programma domani sera in un Allianz Stadium praticamente sold out. Massimiliano Allegri – in compagnia di Gleison Bremer – presenta in conferenza stampa la sfida contro la formazione francese.

“L’unico fuori è Pogba per domani. Cuadrado è recuperato anche se non è al massimo. Anche Bonucci sarà convocato. Domani è importante, l’Europa League può essere anche una porta d’accesso per la Champins. Domani inizia un altro percorso, anche se siamo ancora arrabbiati per l’uscita dalla Champions League. Dovrò valutare sul tridente”.

“Non sono un condottiero, sono un allenatore, alla base di tutto c’è sempre la società. Anche io sono umano e alle volte vanno fatte determinate cose. Ci hanno tolto 15 punti ed è normale ci sia stato un po’ di scombussolamento”.

“Quando vedremo Chiesa al massimo? Già il fatto che abbia recuperato bene, dopo un match intenso come quello di domenica, è un segnale importante anche a livello fisico e che sta assorbendo meglio le gare che gioca”.