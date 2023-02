Non basta la multa per Lukaku: l’Inter valuta una decisione drastica

La lite in campo con Barella potrebbe portare ad una multa per Lukaku, con l’Inter che valuta misure più drastiche per il futuro

Il ritorno di ‘Big Rom’ aveva acceso i tifosi nerazzurri in estate, memori del dominio che l’attaccante belga aveva avuto sul calcio italiano nei due anni all’ombra della ‘Madunina’. Dopo la parentesi (fallimentare) al Chelsea, però, sembra essere cambiato il mondo.

Romelu Lukaku si è presentato agli ordini di Simone Inzaghi in condizioni precarie e gli infortuni ne hanno compromesso la prima parte di stagione. Le statistiche del belga, tuttavia, lasciano poco spazio all’immaginazione: 12 partite 2 gol e 1 assist. Troppo poco per il calciatore più pagato all’interno della rosa nerazzurra. Nella uscita dell’Inter in campionato, contro la Sampdoria, il feeling con Lautaro è sembrato lontanissimo dai tempi della LuLa e quel litigio con Barella rischia anche di lasciare pesanti strascichi. Ecco su cosa starebbe riflettendo la dirigenza meneghina.

Prima la multa e poi l’addio: l’Inter non riscatta Lukaku

Le immagini della lite tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella le hanno viste (e sentite) tutti, con la società che non ha apprezzato minimamente il nervosismo sbandierato da due dei suoi giocatori più importanti.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe intenzione di multare i due protagonisti di quello spiacevole siparietto: un segnale per ricordare a tutti che “i panni sporchi si lavano in casa”. Questa potrebbe non essere l’unica brutta notizia per ‘Big Rom’, che non sta riuscendo a convincere la dirigenza meneghina nemmeno nella partita più importante: quella per il riscatto.

Come riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, i nerazzurri sarebbero sempre più intenzionati a non riscattare Romelu Lukaku e l’attaccante belga al termine della stagione rischia seriamente di ritornare al Chelsea. Uno scenario che appare sempre più probabile e che sarebbe considerato il peggiore dal giocatore, soprattutto perché ormai è chiaro come non rientri nei progetti futuri del club londinese. Nei prossimi mesi serve un autentico miracolo a Lukaku, che deve tornare ai suoi massimi livelli per riuscire a convincere l’Inter a fare uno sforzo per trattenerlo a Milano. Per ora, davanti si potrebbero presentare una multa e un post di addio.