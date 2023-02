DIRETTA Serie A: Verona-Salernitana 0-0 | Fischio d’inizio LIVE

Primo dei due match in programma oggi, lunedì 13 febbraio, Verona-Salernitana verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

La settimana del ritorno delle coppe europee verrà inaugurata da due monday night di Serie A. Le prime due squadre a scendere in campo saranno Verona e Salernitana allo stadio “Marcantonio Bentegodi”. Una sfida salvezza di vitale importante per entrambe le compagini.

Reduci dal prezioso pareggio contro la Lazio, gli scaligeri hanno collezionato ben nove punti dall’inizio del 2023, ricandidandosi in maniera prepotente nella corsa salvezza. In caso di successo questa sera, la coppia Bocchetti-Zaffaroni si porterebbe a soli due punti dal quartultimo posto in classifica, occupato dallo Spezia, e a quattro dalla squadra campana.

Dopo il ritorno lampo di Nicola in panchina, la vittoria in casa del Lecce aveva dato nuova linfa ai granata, che sono chiamati a riprendersi dopo la sconfitta senza diritto di replica contro la Juve. L’anno scorso, la clamorosa cavalcata salvezza dei campani iniziò proprio con la vittoria al ‘Bentegodi’. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Salernitana

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tamèze, Doig; Ngonge, Lazović; Gaich. All. Zaffaroni

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Bronn, Troost-Ekong, Pirola, Bradaric; Vilhena, Crnigoj, Nicolussi Caviglia; Candreva, Bonazzoli, Dia. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 59, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Juventus** 29, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese 8.

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione