Giroud non molla e dà l’annuncio: il futuro è scritto

Le dichiarazioni dell’attaccante dei rossoneri. Il futuro è già deciso: ecco il messaggio mandato al tecnico

Il Milan ha rialzato la testa e conquistato tre punti preziosi contro il Torino grazie al solito Olivier Giroud.

I rossoneri sono riusciti a vincere dopo oltre un mese di umiliazioni sul campo e sconfitte pesanti. Ora la testa è al match di San Siro, contro il Tottenham, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Un nuovo risultato positivo permetterebbe al Milan di voltare definitamente pagina. Stefano Pioli, chiaramente, si affiderà al suo centravanti, al suo numero nove per provare a battere gli inglesi.

Il francese, come il resto della squadra, ha attraversato un momento davvero difficile. Giroud era reduce da un Mondiale da protagonista, con ben quattro gol, contro Australia, Polonia e Inghilterra ma la finale ha cambiato tutto. Deschamps lo ha sostituito prima della chiusura del primo tempo e l’Argentina ha trionfato. Una conclusione peggiore per il centravanti del Milan non poteva esserci.

Milan, Giroud non molla la Nazionale: arriva l’annuncio

Riprendere con i rossoneri non è stato facile ma venerdì potrebbe essere arrivata la svolta. Nel frattempo il suo entourage e la dirigenza del Milan – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – si sono incontrati in sede. Niente fumata bianca ma le parti sono sempre più vicine. La volontà di arrivare a dame è forte.

Giroud, d’altronde, non ha dubbi sul fatto che il Milan sia il miglior posto per vincere e mettersi in mostra per conquistare la Nazionale. Sì, perché il numero nove non ha alcuna intenzione di mollare la Francia: “No, non è finita, non sono pronto a togliermi questa maglia blue che mi sta a cuore. Per ora, ho ancora la motivazione e il fisico per continuare. Sono ancora selezionabile”. Ai microfoni di 20h30 Le Dimanche, programma tv di France 2, Giroud ha così mandato un messaggio chiaro a Didier Deschamps.