Salah scaricato dal Liverpool: con 56 milioni torna in Serie A

Il giocatore è pronto a lasciare i Red al termine della stagione. Fissato il prezzo: chi vuole acquistarlo è avvisato

Non è una stagione facile per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds sono ancora alla ricerca della prima vittoria del 2023: nel nuovo anno sono così arrivate tre sconfitte contro Brentford, Brighton e Wolves, oltre al pareggio con il Chelsea.

Un periodo davvero nero che ha portato Salah e compagni a scivolare giù in classifica. In attesa del derby, contro l’Everton di domani, il Liverpool si trova al decimo posto in classifica con soli 29 punti. La quarta posizione, che vale la qualificazione in Champions League, occupata dal Newcastle, è lontana ben 11 punti ma sono due le partite di differenza con i Magpies. Inevitabilmente tutti in casa Reds tutti sono finiti nel mirino della critica e in estate dopo una stagione fallimentare potremmo assistere ad una rivoluzione.

Dall’Inghilterra sono certi che tra i primi calciatori a lasciare Anfield potrebbe essere Mohamed Salah. L’egiziano che il prossimo 15 giugno compirà 31 anni ha un contratto in scadenza nel 2025. Una separazione permetterebbe di far voltare pagina sia al Liverpool che allo stesso calciatore.

Liverpool, addio Salah: occasione per le italiane?

L’esterno – nonostante l’annata complicata dei Reds – è riuscito comunque a fornire il proprio contributo. I numeri sono certamente dalla sua parte: in stagione sono ben 31 le partite disputate, più di 2600 minuti, nelle quali ha trovato la via della rete in diciassette circostanze. Il suo bottino è arricchito anche da sette assist.

Il Liverpool, come detto, potrebbe dunque decidere di scaricare Salah, nonostante una stagione personale che si può considerare positiva. Ne è convinto ‘Football Insider’, che sostiene che dopo Mane a fare le valigie dovrebbe essere l’egiziano. Il prezzo sarebbe già stato fissato: servirebbero almeno 50 milioni di sterline (circa 56 milioni di euro) per dire addio.

Un prezzo importante, che non sarebbe però stato proibitivo per la Juventus in un altro periodo storico. I bianconeri, d’altronde, hanno dimostrato di poter spendere cifre del genere; in estate, però, sarà praticamente impossibile. Nulla da fare anche per Milan e Inter, che nella loro storia recente hanno fatto investimenti ben diversi. Il futuro di Salah non sarà dunque in Serie A.