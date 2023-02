Juve, vittoria con polemica: “Emozionante, di solito succede a noi”

Arrivano le dichiarazioni del giocatore al termine del match che ha visto i bianconeri imporsi contro la Fiorentina

La Juventus di Massimiliano Allegri torna a vincere tra le mura amiche dell’Allianz Stadium grazie ad un gol di Rabiot.

I bianconeri salgono così al nono posto in classifica, a 29 punti. Con i 15 di penalizzazione la Champions League ora è lontana 12 lunghezze. Quello contro la Fiorentina è stato un successo davvero sofferto, di corto muso, come amano dire i tifosi della Vecchia Signora. Un successo, che però è rischiato di andare in fumo proprio nei secondi finali del tempo regolamentare per il gol di Castrovilli. Un gol poi annullato per un fuorigioco davvero millimetrico.

Uno dei protagonisti della partita, il polacco Wojciech Szczesny, è rimasto, dunque, imbattuto, e ha potuto festeggiare per i tre punti conquistati: “Quando vinci una partita 1-0 con un gol annullato al novantesimo è emozionante – ammette l’estremo difensore della Juventus ai microfoni di DAZN, al termine della partita -. I tre punti sono fondamentali vista la nostra situazione e siamo felici di averli portati a casa”.

Come detto, la vittoria è arrivata grazie al gol non convalidato a Castrovilli: “Mi sembrava fallo – prosegue Szczesny -, poi l’arbitro ha detto che l’ha annullato per fuorigioco di Ranieri. Di solito succede a noi, stasera godiamoci questa vittoria anche fortunata”.

Juve, la penalizzazione pesa: la risposta di Szczesny

Per la Juventus guardare la classifica non è per nulla facile. La penalizzazione pesa parecchio e tra nuovi processi e ricorsi è ancora presto per capire come verrà disegnata.

Il periodo è davvero complicato, chiaramente, anche per i calciatori: “E’ una cosa da gestire, ognuno ha una reazione diversa – afferma Szczesny -. Io per diversi giorni sono stato nervoso. Ora mi sveglio e guardo cosa abbiamo guadagnato in campo”.