Serata da incubo per Sarri, infortunio e cambio immediato

Non solo il gol del vantaggio per la Lazio: Sarri fa i conti anche con un infortunio di uno dei titolari, cambio inevitabile

Primo tempo da dimenticare per la Lazio. L’Atalanta è in vantaggio per 1-0, un risultato meritato vista la mole di gioco della squadra di Gasperini e le diverse palle gol avute dagli attaccanti nerazzurri.

A complicare le cose per i biancocelesti anche il problema fisico accusato da Alessio Romagnoli sul finire della prima frazione. Il calciatore si è toccato la coscia destra e ha chiesto subito il cambio, temendo un problema muscolare. A nulla è servito l’ingresso in campo dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare l’impossibilità per l’ex Milan di continuare a restare sul terreno di gioco. Sarei così non ha potuto fare altro che dare il via alla prima sostituzione del match: fuori Romagnoli, dentro Patric.

Lazio-Atalanta, infortunio per Romagnoli: la diagnosi

Resta ora da vedere l’entità dell’infortunio rimediato dal centrale della Lazio. Possibile per Romagnoli un problema muscolare che potrebbe fargli saltare i prossimi impegni della squadra biancoceleste.

Sarri è atteso dal ritorno delle coppe che vedrà Immobili e compagni affrontare in Conference League il Cluj la prossima settimana. In campionato invece le prossime sfide sono contro Salernitana e Sampdoria, a cavallo dei due match europei, poi la sfida al Napoli del 3 marzo. Con la speranza per Sarei di poter contare su Romagnoli il prima possibile.