Milan, ritorno al passato: Aubameyang nel mirino

Il destino di Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe essere nuovamente in Italia con la maglia del Milan. I rossoneri, però, hanno una nutrita concorrenza

Ci sono grandi amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Non sappiamo se tra Pierre-Emerick Aubameyang e il Milan sia questione d’amore, di certo è che il calciomercato è imprevedibile e la punta potrebbe tornare a vestire il rossonero.

Andiamo con ordine, però, stabilendo i motivi per cui il Milan lo riprenderebbe e perché l’operazione potrebbe decollare. Intanto, la notizia è del ‘Daily Telegraph’ che sottolinea come i campioni d’Italia siano tra i principali candidati ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Non i soli, però, perché alla porta ci sono anche l’Atletico Madrid e il Barcellona che potrebbe riprenderlo con sé. Non si tratta più di un calciatore giovane o nel pieno della carriera, ma che comunque può dare tanto, soprattutto in un campionato come la Serie A in cui le sue caratteristiche fisiche e tecniche verrebbero premiate. Al Chelsea le cose, intanto, non sono affatto andate come previsto, dato che lo spazio trovato è stato pochissimo e anche i gol non sono arrivati con la continuità che ci si sarebbe aspettati. Ora è il tempo di ripartire e proprio il Milan potrebbe essere la giusta destinazione.

Aumameyang-Milan, la pista può davvero decollare

Ci sono diversi motivi per cui l’approdo di Aubameyang al Milan potrebbe essere un’operazione vincente.

È inutile negare che Zlatan Ibrahimovic non possa più dare sul campo l’apporto che dava un tempo, soprattutto in termini di minutaggio e tenuta fisica. È vero che Olivier Giroud è sempre più vicino al rinnovo di contratto, ma comunque un’alternativa lì davanti, con Divock Origi che finora non ha entusiasmato, servirebbe a Pioli per avere diverse soluzioni di gioco. In più Aubameyang può tranquillamente disimpegnarsi da prima e da seconda punta, il che lo rende particolarmente appetibile anche se si volesse puntare sul doppio attaccante. Insomma, la pista è da tenere in considerazione nei prossimi mesi e stuzzica i tifosi.