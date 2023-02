Inter, non solo Lukaku: dopo la Champions tris per il futuro

L’Inter lavora al futuro: in ballo il destino di Lukaku ma non solo, le mosse dei nerazzurri con offensiva dopo la Champions

La stagione di Lukaku all’Inter è stata fin qui tutta in salita, con una lunga assenza per vari problemi fisici e una condizione fisica che fatica a tornare al top. Soltanto due le reti realizzate dal belga in un totale di 11 presenze, uno score decisamente lontano da quelle che erano le aspettative.

Le ultimissime prestazioni fanno comunque registrare dei passi in avanti in tal senso. La condizione sta gradualmente migliorando, l’impatto nel derby all’ingresso in campo è stato positivo. L’Inter ha bisogno del miglior Lukaku per la fase cruciale della stagione e spera di averlo presto al meglio, magari in vista della ripresa della Champions League, dove l’appuntamento con il Porto è da non fallire per provare a raggiungere i quarti di finale del torneo per la prima volta dal 2011. La volontà del club è comunque di investire su di lui, anche per il futuro, e dunque si torna a parlare del rinnovo del prestito dal Chelsea, ipotesi sempre in piedi. Come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, sono stati già avviati i contatti con l’avvocato Ledure che cura i suoi interessi. Il dialogo con il Chelsea, visti i buoni rapporti tra le società prosegue, e sarebbe stato già fissato un appuntamento di massima per la seconda metà di marzo, a turno di Champions esaurito.

Calciomercato Inter, agenda fitta a marzo: dopo Lukaku, altri due rinnovi

In quella sede, si proverà a ottenere il rinnovo del prestito a metà prezzo rispetto a quello pattuito per quella stagione (8 milioni più 3 di bonus). Ma per le prossime settimane non sarà l’unico appuntamento importante.

Nell’Inter attuale, si è ritagliato uno spazio fondamentale Calhanoglu, il cui contratto scade nel 2024. Pronto un rinnovo fino al 2026 da circa 5,5 milioni di euro, da formalizzare probabilmente sempre a fine marzo. Si parlerà poi con la Lazio del riscatto di Acerbi, provando a ottenere uno sconto da Lotito sui 4 milioni previsti. In difesa, per il capitolo rinnovi, occhio alla situazione Bastoni: il piano è più o meno lo stesso di quello per Calhanoglu, ma si preannunciano maggiori difficoltà.