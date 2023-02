Accordo coi rivali, Lozano fuori rosa fino a fine stagione

Decisione forte del club per ragioni legate al calciomercato. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo

Esplosa la ‘bomba’ Lozano. Il club starebbe per fare una scelta clamorosa, ovvero l’esclusione dalla rosa o, quantomeno, dall’undici titolare.

Questa decisione sarebbe conseguenza di un accordo che lo stesso calciatore avrebbe raggiunto con la squadra rivale. Peggio, con la diretta concorrente per l’obiettivo principale della squadra e della società.

‘Choco’ Lozano, omonimo dell’attaccante in forza al Napoli. Lui honduregno, l’azzurro messicano. Diverso anche un po’ il ruolo: il calciatore del Cadice è una prima punta, quello della capolista della Serie A un attaccante esterno.

Il protagonista è comunque lui, ‘Choco’. Stando a ‘Elgoldigital’ il ventinovenne ha trovato un’intesa per la prossima stagione (quindi da parametro zero, essendo in scadenza a giugno) col Getafe, vale a dire la squadra che si sta giocando la salvezza, la permanenza nella Liga assieme proprio al Cadice, terz’ultimo con 19 punti. Il Getafe ne ha uno in meno…

Lozano, addio al Cadiz a un passo

Tutto questo viene visto come un ‘tradimento’ da parte dello stesso Cadice, che ora appunto medita l’esclusione del classe ’93 dalla rosa guidata da mister Sergio. Andando più morbidi, dall’undici titolare.

Va detto che la stagione di Lozano è stata fin qui non all’altezza. Nessun gol per l’honduregno in 18 presenze, per complessivi 1.125 minuti. Inoltre è stato già messo da parte con l’arrivo, nel mercato di gennaio, di ben tre rinforzi per il reparto avanzato: Chris Ramos, Roger Marti e Sergio Guardiola. L’addio al Cadice, al di là di tutto, è davvero a un passo…