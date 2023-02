Cambia la panchina, UFFICIALE: promosso dalla Primavera

Decisione presa sul nuovo allenatore. Il club lombardo ha decido di affidarsi al tecnico della squadra giovanile. Il punto della situazione

Nuovo allenatore per il club lombardo dopo il quarto ko di fila in campionato. La scelta è ricaduta sul tecnico della Primavera, che ha guidato già l’allenamento di ieri.

Stiamo parlando del Brescia che ha così deciso di puntare su Davide Possanzini, dopo l’esonero di Pep Clotet. A riferirlo è stata la stessa squadra di Serie B sui propri canali ufficiali:

“Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Davide Possanzini. L’ex capitano delle Rondinelle nella prima parte di stagione ha condotto la Primavera del Club, mentre negli ultimi anni è stato vice di De Zerbi tra Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shakhtar Donetsk. Buon lavoro Davide!”.

Possanzini sarà chiamato a risollevare una squadra, oggi al 16esimo posto in classifica, in piena zona playout, che non sa più vincere. Sabato, come detto, è arrivato il quarto ko di fila, un 4-0 pesantissimo, contro il Perugia, che non ha lasciato alternative. L’ultima vittoria in campionato del Brescia risale addirittura allo scorso 27 novembre. Poi ben sette sconfitte e due pareggi, che hanno fatto crollare Le Rondinelle. Sabato esordio interno per Possanzini, chiamato a sfidare il Modena.