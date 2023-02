UFFICIALE Asllani ‘grazie’ al derby: l’Inter fa il bis a Empoli

Il centrocampista italo-albanese è approdato in nerazzurro l’estate scorsa con la formula del prestito più obbligo di riscatto condizionato

Asllani non ha giocato molto in questo inizio di avventura all’Inter, ma il club nerazzurro intende puntarci per il futuro. 555′ in tutto da agosto ad oggi, incluso il minuto e poco più disputato ieri sera allo scadere del derby vinto 1-0 dalla squadra di Inzaghi.

La sfida col Milan ha la sua importanza anche per lo stesso classe 2002, già perché coi punti conquistati contro i rossoneri è scattato l’obbligo di riscatto. Asllani è dunque ora a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter.

Il centrocampista è sbarcato ad Appiano l’estate scorsa con la formula del prestito oneroso più, appunto, un obbligo di acquisto ‘condizionato’. A cosa? A una formalità, utile però in ottica bilancio: nello specifico al primo punto conquistato da Lautaro e compagni in questo mese di febbraio

L’operazione è da complessivi 14 milioni di euro più bonus, con il ragazzo nato ad Elbasan che ha firmato a inizio estate un contratto fino a giugno 2027 da circa 800mila euro netti. È il penultimo più pagato della rosa, davanti a Cordaz (circa 200mila euro) e dietro a Bellanova (900mila).

Asllani bis, mirino dell’Inter su Parisi e Baldanzi

L’Inter ha sconfitta anche la concorrenza del Milan per accaparrarsi il cartellino di Asllani, sfruttando a proprio vantaggio gli eccellenti rapporti con l’Empoli. Dopo in Toscana si è trasferito Satriano, mentre nella scorsa stagione un altro nerazzurro era andato a farsi le ossa ad Empoli: parliamo di Pinamonti, poi ceduto al Sassuolo per circa 20 milioni.

Proprio la grande relazione tra i due club potrebbe portare alla conclusione di altre operazioni nel prossimo calciomercato estivo. Alla dirigenza di viale della Liberazione piacciono molto il terzino sinistro ventiduenne Fabiano Parisi, un nome spendibile e alla portata per l’eventuale dopo Gosens con una valutazione sui 15 milioni, e il fantasista tascabile Tommaso Baldanzi, diciannovenne di grande estro che due settimane fa ha castigato proprio l’Inter al ‘Meazza’ regalando alla squadra di Zanetti una vittoria storica. Quest’ultimo è rappresentato da Pastorello, agente che vanta un legame molto stretto con il management interista

Il classe 2002 è il terzo giocatore più giovane ad aver segnato almeno 4 reti in questa stagione nei cinque principali campionati europei. L’Inter potrebbe utilizzare lo stesso Satriano o, per esempio, Sebastiano Esposito (ora al Bari ma profilo molto gradito all’Empoli) come contropartita per arrivare a uno dei due.