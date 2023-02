Tonfo clamoroso del Liverpool: stanno ‘cacciando’ Klopp

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite, decimo posto in Premier: crisi profonda per il Liverpool ed ora cacciano Klopp

Ancora una sconfitta per il Liverpool che cade in maniera pesante sul campo del Wolverhampton. Il punteggio finale dice 3-0 per i Wolves che dopo pochi minuti avevano già messo in archivio la partita con un uno-due che ha indirizzato il match.

Un ko che conferma la crisi di risultati della squadra allenata da Jurgen Klopp, decima in Premier League e lontana dalla vittoria da fine dicembre. Un punto nelle ultime quattro partite di campionato, con tre sconfitte e un pareggio che portano la zona Champions a ben dieci punti di distanza. Quando si avvicina il doppio confronto europeo contro il Real Madrid, per i ‘Reds’ la situazione è davvero allarmante e sul banco degli imputati è finito proprio l’allenatore tedesco. Sono in molti a criticare le scelte di Jurgen Klopp che nel post gara ha chiesto scusa per la prestazione della squadra.

Calciomercato Liverpool, tifosi contro Klopp

I tifosi si scagliano contro Jurgen Klopp anche se qualcuno prende le difese dell’allenatore tedesco. Su Twitter però sono numerosi i tweet con il classico kloppout come hashtag, una tradizione per gli allenatori quando le cose non vanno bene.

Il Liverpool non sembra intenzionato a cambiare guida tecnica, ma di certo occorrerà una sterzata importante per salvare la stagione. Al momento i ‘Reds’ rischiano di rimanere fuori dalle coppe europee nella prossima stagione e dovranno tornare ad essere la squadra ammirata negli anni passati per poter dare fastidio al Real di Ancelotti e andare avanti in Champions League. La coppa che potrebbe rendere indimenticabile una stagione, al momento, fallimentare. Con Klopp in panchina, nonostante l’invito all’esonero arrivato dai tifosi sui social.

Ecco alcuni tweet su Klopp:

KLOPP OUT — Jamess 👋🏽 (@LFCanaige) February 4, 2023