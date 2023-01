Juventus, Milik KO: la decisione finale sul mercato | CM.IT

Ultime ore di mercato anche per il club bianconero. Ecco cosa sta succedendo: il punto della situazione dopo il ko del polacco

Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri, oltre al ko contro il Monza, che complica ancor di più la classifica, devono fare i conti con l’infortunio di Milik.

Ieri il polacco si è fermato per un guaio al flessore della coscia sinistra. Esami in mattinata, presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.

Massimiliano Allegri si augura di riabbracciarlo presto (appare difficile) anche perché il club bianconero non è intenzionato a fargli regali.

Calciomercato Juventus, nessuno arrivo: la situazione rinnovi

Il calciomercato in entrata è chiuso. Dovrà dunque accontentarsi del rientro di Vlahovic, oltre che di Kean e Suilé. Quest’ultimo, dunque, non andrà in prestito, come qualcuno aveva ipotizzato.

Nelle prossime settimane si lavorerà ai rinnovi, con quello di Danilo sempre più vicino. Verso l’addio, invece, Cuadrado e Alex Sandro. Non ci sono novità, in merito, a Rabiot. La Juventus, vorrebbe tenerlo ma soddisfare le richieste del francese è complicato. Difficile una sua permanenza ma nei prossimi mesi si proveranno nuovi approcci.