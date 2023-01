HIGHLIGHTS | Osimhen e Simeone stendono la Roma: Napoli a +13 in classifica

Si è chiusa con un successo azzurro la penultima partita della prima giornata di ritorno di Serie A andata in scena questa sera allo stadio Maradona

E’ stato un match equilibrato e combattuto sino all’ultimo secondo quello giocato questa sera tra Napoli e Roma. Una gara in bilico sino ai minuti finali che hanno visto gli azzurri ritrovare il vantaggio grazie ai cambi operati da Luciano Spalletti dopo il pareggio che i giallorossi avevano trovato nella ripresa.

Una serata aperta da una prodezza del solito Victor Osimhen. Al minuto 17, su una disattenzione della difesa della Roma, il centravanti nigeriano con un grande controllo in area giallorossa con soli tre tocchi in una frazione di secondo è riuscito a sistemarsi il pallone per sferrare una sassata al volo imparabile per Rui Patricio per la rete del vantaggio del Napoli.

Una Roma che non ha comunque rinunciato a produrre gioco per cercare di mettere in difficoltà i padroni di casa. Dopo un brivido corso durante la ripresa su un contropiede orchestrato da Lozano e neutralizzato con un grande intervento da Rui Patricio, l’insistenza giallorossa ha prodotto la rete del pareggio di El Shaarawy su assist dalla destri di Zalewski.

A rovinare, però, la serata di José Mourinho ci ha pensato l’amico Spalletti grazie ai cambi. Entrato dalla panchina al posto di uno stremato Osimhen, è stato proprio Simeone a trovare il gol del definitivo 2-1 su una giocata nello stretto che ha sorpreso Smalling e che gli ha consentito di scaraventare un sinistro vincente.

Napoli-Roma 2-1: marcatori, classifica e highlights

Tre punti, quelli conquistati questa sera da Luciano Spalletti, che spingono il Napoli sempre più in alto in classifica.

Dopo la sconfitta del Milan di questo pomeriggio contro il Sassuolo a San Siro, adesso sono 13 i punti di vantaggio sul secondo posto, occupato ora dall’Inter grazie alla vittoria nel pomeriggio di ieri contro la Cremonese.

NAPOLI-ROMA 1-1: 17′ Osimhen (N), 75′ El Shaarawy (R), 86′ Simeone (N)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese* 28, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** 23, Salernitana 21, Lecce e Sassuolo 20, Spezia 18, Verona* 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.