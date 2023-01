DIRETTA Serie A: Cremonese-Inter 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Cremonese-Inter, anticipo delle 18 della ventesima giornata di Serie A

Reduce dall’inopinata sconfitta interna contro l’Empoli, l’Inter fa visita alla Cremonese nell’anticipo delle 18 della ventesima giornata di Serie A. Una partita da vincere per entrambe le squadre, chiamate a fare punti nella corsa Champions e nella lotta salvezza.

Oltre all’infortunato Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Nicolò Barella e Milan Skriniar, squalificati dopo il cartellino giallo preso durante la sfida di lunedì scorso. Due assenze pesanti, cui il mister nerazzurro proverà ad ovviare anche con variazioni tattiche in corso d’opera. Reduce dal pareggio in casa del Bologna e dalla clamorosa qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli, la squadra allenata da Davide Ballardini è ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

In mezzo al campo, i girigiorossi dovranno fare a meno dello squalificato Pickel. L’ultima sfida giocata in Serie A a Cremona risale al 6 aprile del 1996 e si concluse con una vittoria nerazzurra per 4-2. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cremonese-Inter

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Chiriches, Bianchetti; Sernicola, Meité, Castagnetti, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke. All. Ballardini

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce 20*, Spezia* 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

* una partita in più

**15 punti di penalizzazione