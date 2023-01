Calciomercato, affare fatto: la Juventus fa cassa

Juventus, affare ormai fatto e cessione chiusa: i bianconeri fanno cassa in questo mercato invernale

Prima la debacle con il Napoli, poi la pesantissima sanzione in classifica. Per la Juventus è un periodo estremamente complicato e il club bianconero, tra campo, mercato e tribunale, ha diverse gatte da pelare.

In ottica mercato ci sono situazioni da risolvere. Giocatori da rinnovare come per esempio Adrien Rabiot o possibili esuberi da piazzare. Nel frattempo però una nota lieta arriva proprio dal mercato in uscita, con nuovi fondi in arrivo nelle casse bianconere. Una novità che arriva da giocatori attualmente in prestito e che hanno lasciato Torino in estate.

Juventus, Dragusin al Genoa: clausola attivata

E’ il caso di Radu Dragusin, difensore centrale romeno la scorsa stagione in prestito prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana e, da luglio, tornato a Genova sponda rossoblù.

E il calciatore classe 2001 è ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Genoa. Un affare da 5,5 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi 1,8 milioni di euro di bonus. Per fare scattare l’obbligo di riscatto erano infatti necessarie alcune condizioni che si sono verificate. La clausola si è attivata nel momento in cui il Genoa ha raggiunto il numero di punti necessario: per questo il difensore è ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore del ‘Grifone’. Ora non resta che attendere l’ufficialità dell’affare con i dettagli della trattativa.