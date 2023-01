Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 23 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Prime pagine odierne in Italia dedicate al big match domenicale tra Juventus e Atalanta, molto atteso per il tipo di reazione dei bianconeri alla penalizzazione in classifica. “Rabbia Juve“, è l’apertura della ‘Gazzetta dello Sport’. Di spalla, il momento delle milanesi. “Inter, capitano in fuga“, con Skriniar che potrebbe giocare per l’ultima volta a San Siro e poi partire alla volta del Psg. E poi, “Milan, consigli anticrisi“, con Sacchi che suggerisce a Pioli le mosse per uscire dagli ultimi risultati negativi.

Il ‘Corriere dello Sport’, a sua volta, titola sulla gara della Juventus, che lotta ma non va oltre il 3-3, un risultato che dopo la penalizzazione rischia di allontanare ulteriormente una già difficile rincorsa Champions: “Purgatorio Juve“.

‘Tuttosport’, per i bianconeri, sceglie un titolo più ottimista, premiando la reazione della squadra di Allegri: “La Juve non muore mai“. In basso, le ultime news di mercato. Per l’altra sponda di Torino: “Ilic, blitz Marsiglia. Il Toro però non molla“. Con sguardo sulle altre big di Serie A: “Inter, amaro Skriniar. Il Milan su Zaniolo: sfida al Tottenham“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 23 gennaio 2023

Campionato protagonista anche all’estero, con una domenica di campionato molto intensa in diversi casi. In Spagna, ‘As’ celebra il successo per 2-0 del Real Madrid in casa dell’Athletic Bilbao, utile per rimanere in scia al Barcellona: “Leones“, con il primo piano di Benzema autore della prima rete.

Il big match in Inghilterra era quello tra Arsenal e Manchester United. Vittoria 3-2 dei ‘Gunners’ nel finale con doppietta di Nketiah e squadra di Arteta che resta in fuga: “NkRedibles” è il titolo del ‘Mirror’.