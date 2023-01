Barella è una furia: il gesto dopo la sostituzione di Inzaghi

Serata da dimenticare per l’Inter nel posticipo di campionato contro l’Empoli: Barella viene sostituito e va su tutte le furie

Partita finora da dimenticare per l’Inter, sotto di un gol contro l’Empoli dopo la rete realizzata al 68’ dal baby Baldanzi.

La squadra di Simone Inzaghi dal 40’ del primo tempo è in dieci uomini per la doppia ammonizione di Skriniar, espulso dopo aver ricevuto il secondo giallo dall’arbitro Rapuano per un’entrata scomposta su Caputo. Inter sotto ritmo e che ha creato poche opportunità dalle parti di Vicario, con la situazione per la squadra di Inzaghi che è peggiorata inevitabilmente dopo la ‘cacciata’ di capitan Skriniar, quest’ultimo sempre più vicino all’addio in estate ai nerazzurri visto il mancato rinnovo con la società del presidente Zhang.

Inter-Empoli, Barella furioso dopo il giallo e la sostituzione

Tra i meno brillanti della serata c’è Nicolò Barella: prestazione sottotono per il centrocampista della Nazionale, un po’ affaticato e poco lucido rispetto alle ultime uscite.

Il numero 23 interista si è beccato un cartellino giallo a metà ripresa ed, essendo in diffida, salterà per qualifica l’anticipo di sabato prossimo in campionato sul campo della Cremonese prima del derby contro il Milan del 5 febbraio. Qualche minuto più tardi Barella è stato sostituito da Inzaghi, che come consuetudine difficilmente lascia in campo i giocatori ammoniti per tutta la partita. L’ex Cagliari ha lasciato il posto ad Asllani, uscendo infuriato dal campo. Barella si è tolto i guanti e li ha scagliati con violenza verso la panchina, prima di sedersi insieme al resto dei compagni per continuare a seguire il match. Non è dato sapersi al momento con chi ce l’avesse Barella: se con la scelta di Inzaghi di sostituirlo, per l’andamento negativo della partita o per l’ammonizione che gli farà saltare la prossima gara. Sicuramente non una serata da ricordare per l’Inter, sempre più lontana dalla vetta della classifica e dalla capolista Napoli.