“Colpo anticipato a gennaio”: Giroud bocciato, vogliono subito un altro bomber

Olivier Giroud non è riuscito a brillare nel derby di Supercoppa italiana contro l’Inter. Ora l’attacco è un problema, i tifosi chiedono a gran voce un nuovo acquisto

Il Milan è crollato e l’ha fatto in una finale contro i rivali di sempre, quell’Inter che l’anno scorso è finita alle spalle dei rossoneri e senza vincere lo scudetto, ma quest’anno si è presa la sua rivincita a Riad.

In realtà, i campioni d’Italia si stanno interrogando su diverse questioni che dovranno essere risolte il prima possibile per alimentare la corsa al titolo. In primis, quella relativa la condizione fisica della squadra. Tra le note più stonate c’è la condizione dei francesi reduci dal Mondiale in Qatar. Theo Hernandez e Olivier Giroud non si riconoscono più: proprio loro che negli ultimi derby avevano trascinato il Milan, stavolta sono scomparsi e non è una novità di ieri sera. L’attaccante pare stanco, fuori dalla partita, senza più avere la capacità di dare il suo morso letale alla partita quando gli avversari meno se l’aspettano. Anche ieri, il francese è stato sostituito e prima aveva fatto ben poco per andare in gol. I tifosi ora sono allarmati e chiedono subito nuove soluzioni.

Giroud non convince i tifosi: chiedono un nuovo attaccante

Il giorno dopo la sconfitta contro l’Inter, molti supporters rossoneri si sono riversati sui social per commentare la prestazione della squadra e in particolare proprio quella di Giroud, finito in tendenza.

In molti commentano la condizione fisica dell’esperto attaccante francese, altri sostengono che sia svuotato dal punto di vista mentale. E poi ancora c’è chi sottolinea che i sostituti in attacco non siano all’altezza e che serva immediatamente un nuovo colpo per portare in dote gol, cinismo e costruzione della manovra offensiva. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Vabbè…Giroud non ha giocato, Acerbi nn aveva tanto da fare — Haunt (@HakanReformed) January 19, 2023

Puoi anche giocare con Diaz, ma devono stare tutti bene. Il problema non è Diaz che è l’unico insieme a Bennacer e Tonali che si salvano, ma non puoi mettere Messias Giroud Leao e Diaz quando 9 su 11 sono in condizioni pietose sia dal punto di vista fisico che mentale — TuSeiTuttaLaMiaVita 💪❤️🖤 (@maledetto1977) January 19, 2023

In difesa sono insicuri (assenza di Mike), alcuni elementi sono palesemente fuori forma (Theo, Giroud, Kjaer), poi basta Messias Diaz e Leao insieme specie se la squadra è in queste condizioni — corrado234 (@corrado611) January 19, 2023

Theo e Giroud purtroppo mi sembrano cotti mentalmente dal mondiale — FerdinandoPiscopo (@NandoPiscopo1) January 19, 2023

Theo e Giroud sono stracotti di testa e gambe dopo il Mondiale il problema è che i loro cambi sono un giocatore da Lega Pro e un rottame — Zorø (@Zoroback_023) January 19, 2023

manca Maignan, mancano dei degni sostituti di tonali bennacer giroud e leao, a destra nemmeno lo considero perchè fanno pena entrambi, colpa del grande mercato fatto a giugno — ↓↑ IlMilanista ↓↑ (@iltala1) January 19, 2023

A questa squadra serve come il pane un attaccante che possa far rifiatare quel povero cristiano di Giroud, anticipare un colpo a Gennaio non credo mandi in malora la società, del portiere non ne parlo perché ci potrei scrivere un libro, paghiamo un mercato fallimentare. — Manuel (@Manueldoro26) January 19, 2023

Giroud ha 40 anni e pioli ha reso il nostro gioco dipendente da lui.

Prima ce ne liberiamo e prima ripartiamo — Grandebuconerismo (@Grandebuio00) January 19, 2023

Poi non sono un allenatore eh,ma penso di conoscere la differenza tra cose che vanno e che non vanno,origi e giroud non vanno. — MAIGNANISMO CAMPIONE D’ITALIA🏄🏾‍♂️ (@maignanismo_) January 19, 2023