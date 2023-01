Pioli ‘esonerato’ dopo la Supercoppa: che cosa sta succedendo

Il Milan crolla in Supercoppa Italiana, anche Pioli finisce sul banco degli imputati: cosa sta succedendo

La Supercoppa italiana è ancora dell’Inter. Simone Inzaghi e i nerazzurri si aggiudicano un altro trofeo battendo – e travolgendo – il Milan campione d’Italia.

Netto il risultato finale a Riyadh, con le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. La squadra di Pioli, invece, continua a subire tantissimo, a commettere errori gravi e rientra in Italia in piena crisi di risultati. Sul banco degli imputati finisce soprattutto l’allenatore. Su Twitter, in particolare, l’hashtag PioliOut è addirittura finito in tendenza nella serata della Supercoppa. Numerosi tifosi chiedono l’esonero.

Crollo Milan, i tifosi chiedono l’esonero di Pioli

Di seguito i tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Errare è umano

Perseverare è diabolico Tutti possono sbagliare nella vita e il nostro Paolo lo ha fatto facendo firmare a Pioli un rinnovo fino al 2025

Ormai è successo

Ora però bisogna rimediare a questo errore per salvare il futuro del Milan La strada è solo una#PioliOUT pic.twitter.com/u1TUIQlPJ2 — Spina14 (@Spina14_acm) January 18, 2023

Un 2023 orribile ed un 2022 finito molto male. La squadra non c’è più perché chi li comanda ha raggiunto il suo limite tecnico. Il portiere è un neo che non dimentico ma stasera Messias e Kjaer sono da ritiro del patentino. Esonerarlo prima che la squadra giri contro.#PioliOut https://t.co/tsLAXUwT2P — Alex Drago (@AlexDra32322939) January 18, 2023

E la cosa più umiliante non è il punteggio ma vedere l’Inter che conduce con una facilità disarmante senza manco impegnarsi troppo#MilanInter #SupercoppaItaliana #PioliOut — Mattia Prina | Campione d’Italia uscente 🇮🇹 (@MattiaPrina) January 18, 2023

Nel Milan tocca più palloni Tatarusanu che il trequartista di turno, inaccettabile #PioliOut — ᵐ (@memethegoat) January 18, 2023

Se non lo cacciano non entriamo manco in Europa League, ne sono piu’ che certo, e’ in crisi e se non lo capite perdete tempo davanti al televisore #pioliout — #PIOLIOUT (@PaoloGS_95) January 18, 2023