Di Biagio tra Supercoppa e calciomercato: “Inter, ecco chi devi prendere”

Luigi Di Biagio, direttamente da Riad, ha parlato della Supercoppa italiana, ma anche del calciomercato dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi senza esclusione di colpi in una partita che significa tanto per le ambizioni delle due squadre per questa stagione e che vale la Supercoppa italiana.

Luigi Di Biagio ha anche vestito la maglia nerazzurra e, ai microfoni di Calciomercato.it e dei giornalisti presenti, ha descritto le dinamiche del match: “Sicuramente tutte e due le squadre giocheranno per vincere, cercheranno di fare la partita. Inter e Milan ci hanno abituato a un grande spettacolo, ecco potrebbe essere questo”. Non può mancare anche una valutazione sul calciomercato, dato che si parla molto del possibile scambio tra Brozovic e Kessie: “Non è nessuno dei due un play. Brozovic l’ha fatto bene, si è adattato, non lo sarebbe neanche Kessie. Penso che l’Inter debba trovare un play, ma ha un grandissimo centrocampo. Calhanoglu in quel ruolo? Lo sta facendo bene, è adattato, ha tempi di gioco e una tecnica sopraffina. Ogni tanto perde la posizione, per questo ho detto che all’Inter potrebbe servire un play più di ruolo, meno adattato”. Di Biagio ha anche allenato da giovanissimi Nicolò Barella e Sandro Tonali per cui ora ha un bel pensiero: “Sono diventati giocatori di altissimo livello, anche in Nazionale. Sono contento per la loro crescita, dato che li ho visti crescere. Gli mando un abbraccio”.

Non viene tralasciata neanche un’analisi dei due allenatori: “Pregi e difetti di Pioli e Inzaghi? Mi sembra antipatico. Sono due allenatori che da anni stanno a un certo livello. Pioli ha fatto una crescita incredibile. Per Simone, è normale che se alleni l’Inter le aspettative sono alte. Non basta arrivare secondi, giocare un buon calcio, per questo si cerca di capire se si può migliorare. Hanno dimostrato di essere due grandissimi allenatori”.

Dalla Supercoppa al Napoli da scudetto: le parole di Di Biagio

La Supercoppa italiana in questo momento domina l’attenzione mediatica, ma attenzione anche alla sfida scudetto.

Di Biagio continua: “Chi vince? Mi auguro l’Inter, ma vedremo una grandissima sfida. Vedremo dei duelli stupendi tra Skriniar e Leao, Calabria e Dimarco, sono incuriosito da queste dinamiche tattiche. Vogliamo tutti vedere una grandissima partita. Scudetto al Napoli? Ora Luciano farà gli scongiuri, ma potrà reggere per tanti motivi. Ce la può fare, e dobbiamo tifare tutti per il Napoli. Gioca un calcio meraviglioso: quando una squadra gioca così bene, deve vincere uno scudetto”.